Tranh cãi về tên gọi của major The Open

Major lâu đời nhất thế giới đến nay vẫn mang hai tên song song - The Open và British Open, và việc định danh sự kiện này còn phân cực trong giới golf.

Royal & Ancient (R&A) thành lập major này từ 1860. R&A cùng Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) quản lý và phát triển golf thế giới. từ ban đầu, R&A xác định "The Open Championship" (gọi tắt The Open) là tên chính thức cho sự kiện đinh.

The Open là major lâu đời nhất trong hệ thống bốn major truyền thống của golf đỉnh cao thế giới. Ảnh: The Open

Nhưng hiện nay, gọi The Open là British Open cũng đúng. Tên này thậm chí còn phổ biến hơn trên Internet. Gõ "British Open" hôm 15/7, Google cho 8,61 tỷ kết quả tìm kiếm trong 0,69 giây còn "The Open" đạt 8,1 tỷ kết quả trong 0,96 giây.

"Tên giải không đổi trong 155 năm qua. Chúng tôi kiên định với tên The Open, bởi nó thực sự là cái nôi của các giải mở rộng về sau", Giám đốc truyền thông của R&A Malcolm Booth lý giải trên AP hồi 2016.

Khi major này ra đời, giới golf không có sự kiện chuyên môn khác đáng chú ý. Và cả lúc đó lẫn vài năm về sau, The Open hoàn toàn hợp lý và không hề gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo thời gian, các giải mở rộng mới, với quy mô lớn, lần lượt ra đời.

Năm 1895, USGA ra mắt major "Mỹ Mở rộng" - US Open. Tám năm sau đó, các golfer bắt đầu tranh "Nam Phi mở rộng" - South Africa Open. Hai năm trước giải này, Canadian Open và Australian Open xuất hiện trên bản đồ golf thành tích cao. Như thế, The Open của R&A không còn là "giải mở rộng" duy nhất.

Dù vậy, The Open đến thời ấy được R&A định vị tầm quốc tế, thay vì cấp vô địch quốc gia như các sự kiện đồng danh khác.

Và về mặt truyền thông, R&A luôn nhất quán với tên gọi The Open.

Jack Nicklaus được giới golf hiện đại tôn vinh là đấu thủ vĩ đại. Ông sở hữu kỷ lục 18 major, tính cả ba kì The Open giai đoạn 1966-1978 trong 73 chức vô địch PGA Tour. Nhưng trong tâm trí của kỷ lục gia major này, sự kiện của R&A là British Open. Ông chỉ dùng tên gốc - The Open - khi ở Anh.

"Ở Mỹ, người ta chẳng biết The Open Championship là cái gì đâu. Gọi đúng và đầy đủ thì là 'The Open của R&A ở St. Andrews'. Còn nói The Open Championship thôi thì đó có thể là US Open, Australian Open, Japanese Open", Nicklaus phân tích trên AP.

"Thời tôi mà gọi giải là British Open thì kiểu gì cũng nhận cả nghìn bức huyết thư", golfer Anh Tony Jacklin vô địch giải hồi 1969 chia sẻ qua Golfweek hôm 14/7 về vấn đề nhạy cảm khi gọi tên major duy nhất ngoài Mỹ trong bộ tứ truyền thống, bên cạnh Masters, PGA Championship và US Open.

Và khi sang quê hương của major lâu đời nhất, golfer Mỹ thường nhập gia tuỳ tục, gọi đúng tên gọi ban sơ. Người gần nhất làm việc này là đấu thủ số một thế giới Dustin Johnson qua màn đối đáp với giới truyền thông trước sự kiện năm nay.

"Anh hồi bé và hiện nay gọi giải này là gì nhỉ, Dustin?", một phóng viên chất vấn hôm 14/7. "À hồi đó thì chắc chắn là British Open rồi, còn giờ thì The Open Championship", Johnson đáp, sau đó thêm câu "vì đó là tên chính thức" khi phóng viên truy nguyên nhân.

Đầu tuần này, Phil Mickelson đã đưa ra giải pháp dung hoà cho cuộc tranh luận về tên major Anh chính thức khi chuẩn bị dự kỳ đấu thứ 149 từ ngày 15/7 đến 18/7 trên sân Royal St. George’s. "Hàng năm, cứ đến giải là xảy ra tranh cãi 'The Open hay British Open'. Hồi 1930, Bá tước xứ Airlie gọi giải là British Open khi trao Claret Jug nhà Bobby Jones rồi. Cho nên, cả hai tên đều được", Mickelson tweet.

Trong lý lẽ riêng, Mickelson nhắc nhân vật quý tộc vùng Airlie thuộc Scotland trao thưởng cho nhà vô địch kỳ giải năm 1930 trên sân Royal Liverpool ở Hoylake thuộc xứ sương mù. Mickelson sinh năm 1970, đoạt 45 danh hiệu PGA Tour, tính cả sáu major trong đó có The Open 2013.

Quốc Huy tổng hợp