Nhà vô địch PGA Tour phải bỏ major vì thủ tục hành chính

The Open Championship 2021 sẽ là kỳ đấu thứ 149 của giải, với quỹ thưởng 11,5 triệu USD. Trong bộ tứ major truyền thống, đây là sự kiện lâu đời nhất, do R&A sở hữu và độc quyền tổ chức. Giải năm trước bị huỷ vì Covid-19. Do đó, Shane Lowry vẫn đương kim vô địch từ 2019. Năm này, Lowry lĩnh 1,935 triệu USD khi thắng ở điểm -15, với cách biệt sáu gậy so với á quân Tommy Fleetwood.