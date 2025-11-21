Đội bóng của Di Maria được trao thêm danh hiệu dù không vô địch

LĐBĐ Argentina (AFA) tạo ra danh hiệu mới "vô địch quốc gia", trao cho CLB Rosario Central, giúp tiền đạo lão tướng Angel di Maria có thêm thành tích tập thể.

Thông báo được AFA đưa ra ngày 20/11 tạo nên nhiều tranh luận. Bóng đá Argentina gồm hai giải đấu mỗi năm, tên là Apertura và Clausura. Mỗi giải chia làm hai bảng, đấu vòng tròn một lượt theo khu vực. 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Di Maria (giữa) cùng lãnh đạo Rosario Central nhận danh hiệu vô địch quốc gia Argentina, ngày 20/11/2025. Ảnh: Ole

Mùa 2025, Platense vô địch Apertura, sau khi thắng Huracan 1-0 ở chung kết ngày 1/6/2025. Clausura đã hoàn tất vòng bảng, chuẩn bị đá vòng 1/8. Ở cả hai vòng bảng, Rosario Central đều dẫn đầu, nhưng họ bị loại ở tứ kết Aperura trước Huracan.

Ở cả hai giải, Rosario Central dẫn đầu với 66 điểm, hơn đội đứng thứ hai Boca Juniors 4 điểm, nên được AFA trao chiếc cúp mới. Di Maria xuất hiện trong buổi lễ và cùng ban lãnh đạo đội bóng nâng danh hiệu mà ngay cả các cầu thủ cũng không ngờ sẽ tồn tại. Trên mạng xã hội, Central tuyên bố: "Chúng tôi là đội bóng hay nhất năm nay", đồng thời thêm ngôi sao thứ tám vào logo của đội.

Dưới thời Chủ tịch Claudio Tapia, AFA vốn nổi tiếng với việc thay đổi thể thức thi đấu liên tục, từ cách tính điểm, sắp xếp lịch thi đấu cho tới quy định lên, xuống hạng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một chức vô địch được bổ sung giữa mùa và ngay lập tức được trao cho một đội đang thi đấu.

Dù vậy, danh hiệu này không được Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Argentina công nhận. Họ chỉ thừa nhận nhà vô địch Aperura, Clausura, Cup Argentina và Siêu cup Argentina.

Di Maria 37 tuổi, là nhân tố quan trọng giúp Argentina vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024, đoạt HC vàng bóng đá nam Olympic 2008. Danh hiệu cùng Rosario Central là chức vô địch thứ 37 của Di Maria trong sự nghiệp, nhiều hơn Cristiano Ronaldo (34 danh hiệu).

Di Maria đã từ giã đội tuyển, nhưng vẫn đạt phong độ cao cùng CLB. Anh đang đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới Clausura, với 7 bàn thắng, ít hơn người dẫn đầu Ronaldo Martinez một bàn.

Hoàng An (theo ESPN)