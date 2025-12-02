Tranh cãi bàn mở tỷ số của Chelsea trước Arsenal

AnhTrọng tài có thể đã bỏ qua lỗi việt vị khi Chelsea mở tỷ số trong trận hòa Arsenal 1-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Phút 48, từ quả phạt góc của Reece James, trung vệ Trevoh Chalobah bật cao đánh đầu ngược về góc xa, khiến thủ thành David Raya bất lực nhìn bóng vào lưới.

Theo Sky Sports, pha lập công này có thể không hợp lệ do Enzo Fernandez đứng ở tư thế việt vị và dường như tác động tới khả năng phòng ngự của Cristhian Mosquera.

Tình huống Trevoh Chalobah đánh đầu ngược mở tỷ số trong trận Chelsea hòa Arsenal 1-1 trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: Sky Sports

Lúc Chalobah chạm bóng, Fernandez đứng dưới hàng phòng ngự Arsenal và không tiếp xúc trực tiếp với bóng. Nhưng tiền vệ người Argentina xuất hiện đúng vị trí Mosquera đang lùi về phá bóng và có thể đã che chắn hoặc hạn chế tầm xử lý của hậu vệ Arsenal.

Theo luật của IFAB - cơ quan ban hành Luật Bóng đá, một cầu thủ ở tư thế việt vị bị coi là phạm lỗi nếu: cản trở đối thủ chơi bóng, tranh chấp bóng với đối thủ, hoặc thực hiện hành động ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng chơi bóng của đối thủ.

Fernandez dường như đã việt vị và hạn chế khả năng phòng ngự của Mosquera. Ảnh: Sky Sports

Tình huống của Fernandez khiến cả ba tiêu chí này được đưa ra xem xét. Dù Mosquera có phần cánh tay ngang với Fernandez, luật nêu rõ tay và cánh tay không được tính trong các phán đoán việt vị. Mốc xác định nằm ở phần tay áo, và từ góc quay, Fernandez dường như nhô cao hơn Mosquera.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Ngoại hạng Anh đang có nhiều tình huống việt vị gây tranh cãi. Trước đó, trong trận Liverpool thua Man City 0-3, trung vệ Virgil van Dijk không được công nhận bàn vì Andy Robertson bị cho là ảnh hưởng đến pha bóng dù không chạm bóng.

Ngược lại, Nottingham Forest được công nhận bàn của Murillo trước Liverpool dù Dan Ndoye đứng ở tư thế việt vị, với lý do không che khuất tầm nhìn của thủ môn Alisson.

"Với trận đấu giữa Chelsea và Arsenal, câu hỏi được đặt ra là liệu tổ VAR có bỏ qua một pha việt vị quan trọng - điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch mùa này?", Sky Sports bình luận, đồng thời cho biết đã liên hệ PGMOL để chờ phản hồi chính thức.

Tình huống Van Dijk bị từ chối bàn thắng trong trận Liverpool thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Guardian

Trên sân Stamford Bridge ngày 30/11, Arsenal có lợi thế hơn người khi Moises Caicedo nhận thẻ đỏ ở phút 38. Nhưng họ lại để Trevoh Chalobah chọc thủng lưới đầu hiệp hai, và phải nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Mikel Merino để hòa 1-1.

Dù bị chia điểm, Arsenal vẫn nối dài chuỗi bất bại lên 17 trận và bất bại bảy trận gần nhất hành quân tới Stamford Bridge (thắng 3, hòa 4). Đội bóng của Arteta giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 30 điểm, hơn đội xếp sau là Man City 5 điểm.

Vòng tiếp theo ngày 3/12, "Pháo thủ" trở về sân nhà gặp Brentford - CLB đang xếp thứ 10.

Hồng Duy (theo Sky Sports)