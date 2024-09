Tranh cãi ai đền bù khi cây đổ đè ôtô đỗ ở khách sạn

Hà NộiKhách lưu trú đỗ ở bãi xe do khách sạn chỉ định, nhưng bị cây đổ vào do bão, sự việc khiến hai bên bất đồng cách đền bù.

Phan Việt Dũng (Thanh Hóa) cùng gia đình lái ôtô đến Hà Nội hôm 7/9 để đưa con nhập học. Khoảng 15h, Dũng đến một khách sạn ở phường Dương Nội (Hà Đông) để lưu trú. Lúc này thời tiết đã có gió lớn và mưa do ảnh hưởng của bão Yagi.

Dũng được phía khách sạn hướng dẫn đỗ xe tại bãi. Khi được chỉ đến vị trí gần gốc cây to, anh tỏ ra lo ngại chỗ đỗ không an toàn, vì gần nhiều cây, có thể bị đổ, và bày tỏ nguyện vọng muốn đỗ chỗ khác. Đại diện khách sạn cho rằng chỗ đỗ này an toàn, và không cần dời xe.

Khoảng 18h, cây đổ và đè lên xe, gây móp méo thân, vỡ đèn, mức thiệt hại được Dũng tham khảo ở các xưởng sửa chữa là khoảng 10 triệu đồng. Chiếc Camry không được mua bảo hiểm thân vỏ. Xe không bị ảnh hưởng bên trong, vẫn vận hành được như bình thường.

Xe của anh Dũng bị cây đè khi đang đỗ ở bãi do khách sạn chỉ định. Ảnh: Phan Việt Dũng

Đại diện khách sạn khuyên anh nên dời xe qua chỗ khác để hạn chế thiệt hại thêm. Dũng không đồng ý, yêu cầu giữ nguyên hiện trường và liên hệ với lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Tuy nhiên, do trời bắt đầu mưa bão, lực lượng chức năng thông báo không thể đến vì nguy hiểm, và khuyên anh tốt nhất nên thương lượng, thỏa thuận với khách sạn về việc bồi thường.

Sáng hôm sau, xe cẩu đến di dời cây đổ. Do có việc gấp nên Dũng cùng gia đình quay về Thanh Hóa, và thỏa thuận với quản lý khách sạn sẽ xử lý vụ việc sau.

Khi về nhà, Dũng trao đổi với quản lý, yêu cầu khách sạn chia sẻ thiệt hại này, vì dù cây đổ là thiên tai, nhưng rủi ro này đã được trao đổi và có thể lường trước, không đến bất ngờ. Tuy nhiên, phía khách sạn cho rằng đây là trường hợp bất khả kháng, không phải lỗi chủ ý, nên không đền bù chi phí sửa chữa xe.

Trả lời VnExpress, quản lý khách sạn khẳng định không bồi thường tiền sửa xe cho khách bởi thiên tai, không để kiểm soát và cho rằng "đã thỏa thuận xong với khách" bằng cách giảm một nửa tiền phòng (giá 900.000 đồng/ngày, đêm). Tuy vậy Dũng cho rằng đây chỉ là thiện chí của khách sạn và trao đổi với vợ anh, không thể tính là tiền đền bù rủi ro cho xe.

"Tôi là chủ xe nhưng không được khách sạn trao đổi", Dũng cho biết.

Luật sư Thanh Chung, văn phòng luật sư Hà Nội, cho biết để biết bên nào trả tiền sửa xe cần xác định rõ thiệt hại gây ra do chủ ý hay hoàn toàn bất ngờ. Khách lưu trú tại khách sạn và đỗ xe tại vị trí mà khách sạn chỉ định. Do đó, dưới góc độ pháp lý đã phát sinh quan hệ pháp luật gửi-giữ phương tiện. Khách sạn là bên giữ nhận tài sản và có trách nhiệm bảo quản, trả lại tài sản nguyên vẹn là ôtô cho khách, trừ trường hợp thiệt hại tài sản do các trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi hoàn toàn của chủ xe.

Trong trường hợp này, cây đổ do bão có thể được xác định là trường hợp bất khả kháng, nhưng trước đó anh Dũng và khách sạn đã trao đổi trước về tình rủi ro này, tức sự việc có thể được xác định nằm trong tầm kiểm soát, không còn bất khả kháng.

Luật sư cho biết, để xác định chính xác, các bên cần có đủ các chứng cứ xác minh sự việc như trao đổi về tình huống, chỉ định đỗ xe, xác nhận đặt phòng có kèm chỗ đỗ hay không... Khi đó mới có thể xác định bên chịu bồi thường.

Để tránh thiệt hại và những tranh chấp, chủ xe nên chủ động tìm chỗ đỗ kiên cố, hoặc chỗ đỗ tránh xa các công trình yếu, cây có thể đổ nếu vào ngày trời có mưa bão, giông lốc.

Phạm Hải