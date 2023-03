Trang phục thể hiện sức mạnh trong 'Black Panther: Wakanda Forever'

Trailer 'Black Panther: Wakanda Forever'

Trailer phim. Video: Marvel



Black Panther: Wakanda Forever là một trong năm ứng viên của hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc ở Oscar 2023. Theo Variety, các chuyên gia đánh giá cao trang phục ở phim Elvis do nhà thiết kế Catherine Martin thực hiện, nhưng cho rằng Black Panther vẫn có khả năng chiến thắng. Các ứng viên còn lại là Mrs Harris goes to Paris, Babylon và Everything Everywhere All at Once.