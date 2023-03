Thời trang Dior sống động trong 'Mrs. Harris Goes to Paris'

Trailer 'Mrs. Harris Goes to Paris'

Trailer Mrs. Harris Goes to Paris. Video: Focus Features

Tại Oscar diễn ra vào ngày 12/3, Jenny Beavan là một trong năm ứng viên của giải thưởng Thiết kế phục trang xuất sắc với phim Mrs. Harris Goes to Paris. Nhà thiết kế người Anh từng nhận 12 đề cử ở hạng mục này và ba lần chiến thắng với A Room with a View (1986), Mad Max: Fury Road (2015) và Cruella (2021).