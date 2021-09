Trang phục độc, dị ở Met Gala

Với chủ đề "In America: A Lexicon of Fashion" tôn vinh phong cách Mỹ, ca sĩ Kim Petras chọn thiết kế mang hình đầu ngựa 3D của hãng mốt Collina Strada kết hợp váy in họa tiết nằm trong bộ sưu tập Resort 2020 mang tên "Sistine Tomato". Nhà thiết kế Hillary Taymour của Collina Strada đam mê môn cưỡi ngựa từ nhỏ. Cô nói với Vogue: "Có lẽ kiếp trước tôi là một cô gái chăn ngựa và bây giờ tôi kết hợp hình ảnh đó với thời trang. Chúng tôi có thể nằm trong danh sách mặc đẹp hoặc xấu của sự kiện. Nhưng hy vọng đó là khoảnh khắc mà mọi người đều nhớ đến".