Kim Kardashian diện phong cách 'bóng đêm' ở Met Gala

MỹKim Kardashian và chồng cũ Kanye West trùm kín mít tới Met Gala 2021, tối 13/9 (giờ địa phương).

Kim Kardashian ở Met Gala 2021 Rapper Kanye nắm tay vợ cũ bước lên thảm đỏ. Video: ET

Theo Vogue, Kim Kardashian và Kanye West gây sốc khi xuất hiện tại sự kiện trong bộ quần áo màu đen che phủ từ đầu tới chân. Thứ duy nhất lộ ra là mái tóc của Kim. Cô đeo mặt nạ, đi găng tay, diện váy kèm áo choàng, quần legging và bốt cao. Trong khi đó Kanye diện hoodie, quần nỉ và giày đen.

Kim Kardashian trùm kín trên thảm đỏ Met Gala 2021. Ảnh: AFP

Trang phục của Kim được chính chồng cũ hợp tác với giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia của Balenciaga thực hiện. Cả hai cùng nhau chụp ảnh thảm đỏ. Theo Hollywoodlife, Kim nán lại trên sân khấu rất lâu để các tay máy thỏa sức sáng tác, trong khi Kanye rời đi vội vã.

Gia đình Kim chuộng diện kín mặt. Hôm 11/9, Kim cũng bịt kín mặt và cơ thể khi đến khách sạn Ritz Carlton để chuẩn bị cho sự kiện Met Gala. Đầu tháng 8, cô diện "cây" đen từ đầu đến chân, chỉ chừa mắt và miệng, khi đưa các con đến tiệc giới thiệu album mới của chồng cũ Kanye West. Hồi tháng 7, Kanye cũng che mặt bằng mũ vải khi đi xem show của nhà mốt tại tuần lễ thời trang Paris. Tháng 3, sau khi chia tay Kim, rapper trùm chiếc mũ in hình Chúa Jesus kín đầu.

Kim Kardashian và Kanye West ở Met Gala 2021. Ảnh: AFP

Một nguồn tin nói với Hollywoodlife Kim và Kanye "đang cố gắng giải quyết mọi việc" sau khi Kim mặc váy cưới Balenciaga màu trắng tới sự kiện nghe thử album mới Donda của chồng cũ ở Chicago. "Họ đang cam kết cố gắng ở bên nhau, nhưng vẫn không chắc liệu điều đó khiến Kim rút lại đơn ly hôn hay không", một người thân cận với Kim cho biết. Cặp sao cưới năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2 sau khoảng một năm ly thân.

Kim Kardashian sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô trở thành người nổi tiếng tại Hollywood nhờ thu hút hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Họa Mi