Jennifer Lopez hôn Ben Affleck qua khẩu trang

MỹJennifer Lopez hôn Ben Affleck khi đeo khẩu trang dự Met Gala 2021, tối 13/9.

Bên rặng lau được dựng trên lối đi tiến vào thảm đỏ, Ben Affleck nắm tay Jennifer Lopez. Họ nán lại chụp ảnh trước ống kính phóng viên. Dù đều đeo khẩu trang theo quy định phòng dịch của ban tổ chức, cặp sao vẫn trao nhau nụ hôn.

Ben Affleck hôn Jennifer Lopez bên bụi lau. Ảnh: The Met Museum

Với chủ đề phần một của Met Gala năm nay - "In America: A Lexicon of Fashion" tôn vinh các thiết kế đậm chất Mỹ, Jennifer Lopez chọn bộ váy xẻ ngực dáng đuôi cá của Ralph Lauren. Nữ diễn viên phối váy cùng khăn lông vũ, vòng cổ to bản và mũ cao bồi theo phong cách miền Tây hoang dã. Ben Affleck chọn suit truyền thống nhưng không lên thảm đỏ cùng bạn gái.

Jennifer Lopez ở Met Gala 2021 Jennifer Lopez tạo dáng trên thảm đỏ Met Gala 2021. Video: ET

Theo Pagesix, cả hai chìm đắm trong tình yêu sau khi tái hợp hồi tháng 5. Hôm 10/9, tại Liên hoan phim Venice, cặp sao thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim The Last Duel do Ben đóng cùng bạn thân Matt Damon. Hồi tháng 8, tài tử đi xem nhẫn đính hôn cùng mẹ và con trai ở California, khiến các fan xôn xao. Trước đó, Ben thiết kế dây chuyền mang tên anh làm quà tặng cho Jennifer. Giữa tháng 7, họ đi xem một số căn nhà đang rao bán ở Los Angeles làm dấy lên nghi vấn cặp sao có ý định sống chung.

Họ thường xuyên đưa các con riêng đi chơi. Lopez có cặp song sinh Max - Emma với ca sĩ Marc Anthony. Trong khi đó, Affleck hiện nuôi ba con cùng vợ cũ Jennifer Garner sau khi ly dị năm 2018.

Họa Mi (theo Pagesix)