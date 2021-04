Trang phục đầu thế kỷ 19 trong 'Emma'

Alexandra Byrne - bậc thầy thiết kế của nhiều bộ phim cổ trang đình đám - chịu trách nhiệm thực hiện trang phục cho "Emma". Nhà thiết kế Anh sinh năm 1962 từng giành giải Oscar với "Elizabeth: The Golden Age" (2007), được khen ngợi với loạt tác phẩm: "Persuasion" (1995), "Hamlet" (1996), "Finding Neverland" (2004), "The Phantom of the Opera" (2004), "Mary Queen of Scots" (2018), "The Aeronauts" (2019)... Theo giới chuyên môn, Byrne hoàn toàn xứng đáng giành giải năm nay, đánh bại bốn ứng viên khác bằng thế giới thời trang vui tươi, thú vị và đầy màu sắc của giới quý tộc Anh thuở trước.