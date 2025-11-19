Trang phục dân tộc đa sắc màu của thí sinh Miss Universe

Theo GMA, người đẹp Ahtisa Manalo - đến từ Philippines - diện thiết kế của Mak Tumang. Các lớp váy tượng trưng cho những lễ hội của người Philippines như lễ hội đèn lồng, Pahiyas và Panagbenga. Ahtisa cho biết cô muốn mang tinh thần và vẻ đẹp của các sự kiện truyền thống đến cuộc thi. Phần trình diễn của cô thu hút sự chú ý, hiện nhận về hơn 250 nghìn lượt thích, bảy nghìn lượt chia sẻ sau bốn tiếng.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân.

Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, sáng 21/11, phát độc quyền trên FPT Play.