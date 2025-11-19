Trang phục dân tộc đa sắc màu của thí sinh Miss Universe

Chiều 19/11 giờ địa phương (cùng giờ Hà Nội), 120 thí sinh Miss Universe bước vào nội dung thi National Costume (Trang phục dân tộc).
Người đẹp Brigitta Schaback, 28 tuổi, xuất hiện với trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng sói và văn hóa Bắc Âu. Cô đội mũ mô phỏng đầu sói, kết hợp áo choàng lông, các chi tiết đính kết vàng và bạc. Trên tay, cô cầm một thanh kiếm, phía sau là chiếc khiên tròn mô phỏng mặt trăng.
Chiều 19/11 giờ địa phương (cùng giờ Hà Nội), 120 thí sinh Miss Universe bước vào nội dung thi National Costume (Trang phục dân tộc).
Người đẹp Brigitta Schaback, 28 tuổi, xuất hiện với trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng sói và văn hóa Bắc Âu. Cô đội mũ mô phỏng đầu sói, kết hợp áo choàng lông, các chi tiết đính kết vàng và bạc. Trên tay, cô cầm một thanh kiếm, phía sau là chiếc khiên tròn mô phỏng mặt trăng.
Theo GMA, người đẹp Ahtisa Manalo - đến từ Philippines - diện thiết kế của Mak Tumang. Các lớp váy tượng trưng cho những lễ hội của người Philippines như lễ hội đèn lồng, Pahiyas và Panagbenga. Ahtisa cho biết cô muốn mang tinh thần và vẻ đẹp của các sự kiện truyền thống đến cuộc thi. Phần trình diễn của cô thu hút sự chú ý, hiện nhận về hơn 250 nghìn lượt thích, bảy nghìn lượt chia sẻ sau bốn tiếng.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân.
Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, sáng 21/11, phát độc quyền trên FPT Play.
Theo GMA, người đẹp Ahtisa Manalo - đến từ Philippines - diện thiết kế của Mak Tumang. Các lớp váy tượng trưng cho những lễ hội của người Philippines như lễ hội đèn lồng, Pahiyas và Panagbenga. Ahtisa cho biết cô muốn mang tinh thần và vẻ đẹp của các sự kiện truyền thống đến cuộc thi. Phần trình diễn của cô thu hút sự chú ý, hiện nhận về hơn 250 nghìn lượt thích, bảy nghìn lượt chia sẻ sau bốn tiếng.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân.
Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, sáng 21/11, phát độc quyền trên FPT Play.
Trang phục của người đẹp Philippines ở Miss Universe 2025. Video: Instagram Ahtisa Manalo
Thí sinh Guyana Chandini Baljor, 23 tuổi, trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn lửa.
Thí sinh Guyana Chandini Baljor, 23 tuổi, trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn lửa.
Hương Giang xuất hiện gần cuối chương trình, diện chiếc áo dài trắng do nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông chuẩn bị, kết hợp đạo cụ xe đạp, cặp sách. Cô tạo dáng bên chiếc giỏ xe gắn chùm hoa phượng làm bằng vải lụa và nón lá.
Hương Giang xuất hiện gần cuối chương trình, diện chiếc áo dài trắng do nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông chuẩn bị, kết hợp đạo cụ xe đạp, cặp sách. Cô tạo dáng bên chiếc giỏ xe gắn chùm hoa phượng làm bằng vải lụa và nón lá.
Hương Giang diện áo dài nữ sinh trên sân khấu Miss Universe. Video: Miss Universe
Itza Castillo đến từ Nicaragua trình diễn bộ trang đính kết, tạo hiệu ứng chuyển động. Trang phục của cô hiện nhận bảy nghìn lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội.
Itza Castillo đến từ Nicaragua trình diễn bộ trang đính kết, tạo hiệu ứng chuyển động. Trang phục của cô hiện nhận bảy nghìn lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội.
Bộ trang phục của Veena Praveenar Singh - Miss Universe Thailand 2025 - lấy cảm hứng từ hình tượng Người hộ vệ khổng lồ trong văn hóa dân gian Thái Lan. Theo World Beauties, trang phục chế tác với sắc vàng chủ đạo nhằm gợi nhắc sự phong phú của di sản và nghệ thuật truyền thống, nhận về 23 nghìn lượt thích.
Bộ trang phục của Veena Praveenar Singh - Miss Universe Thailand 2025 - lấy cảm hứng từ hình tượng Người hộ vệ khổng lồ trong văn hóa dân gian Thái Lan. Theo World Beauties, trang phục chế tác với sắc vàng chủ đạo nhằm gợi nhắc sự phong phú của di sản và nghệ thuật truyền thống, nhận về 23 nghìn lượt thích.
Phần thi của Veena Praveenar Singh (Thái Lan) ở Miss Universe 2025. Video: Miss Universe
Mỹ nhân người Venezuela Stephany Abasali trình diễn bộ trang phục lấy cảm hứng từ đại dương, gồm bodysuit ánh bạc và mũ đội đầu mô phỏng san hô. Cô sải bước bên cạnh mô hình rạn san hô nhiều màu sắc cùng hình chú rùa biển. Người đẹp được các chuyên gia nhan sắc và khán giả đánh giá cao nhờ thể hiện phong độ tốt trong nhiều hoạt động.
Mỹ nhân người Venezuela Stephany Abasali trình diễn bộ trang phục lấy cảm hứng từ đại dương, gồm bodysuit ánh bạc và mũ đội đầu mô phỏng san hô. Cô sải bước bên cạnh mô hình rạn san hô nhiều màu sắc cùng hình chú rùa biển. Người đẹp được các chuyên gia nhan sắc và khán giả đánh giá cao nhờ thể hiện phong độ tốt trong nhiều hoạt động.
Miss Universe Argentina 2025 Aldana Masset xuất hiện trong bộ trang phục được thiết kế theo phong cách nghệ sĩ trình diễn lễ hội. Cô 25 tuổi, biết chơi ba loại nhạc cụ. Năm 2022, cô giữ vai trò giọng hát chính của ban nhạc Agapornis.
Miss Universe Argentina 2025 Aldana Masset xuất hiện trong bộ trang phục được thiết kế theo phong cách nghệ sĩ trình diễn lễ hội. Cô 25 tuổi, biết chơi ba loại nhạc cụ. Năm 2022, cô giữ vai trò giọng hát chính của ban nhạc Agapornis.
Thí sinh Zimbabwe Lyshanda Moyas diện trang phục mang sắc đỏ, vàng và đen, gợi hình ảnh ngọn lửa bùng lên từ mặt đất. Thiết kế được tạo nên từ các dải vải sợi dài, đính kết thủ công. Trang phục điểm thêm chuỗi hạt và các họa tiết truyền thống, nhấn mạnh bản sắc văn hóa quốc gia.
Thí sinh Zimbabwe Lyshanda Moyas diện trang phục mang sắc đỏ, vàng và đen, gợi hình ảnh ngọn lửa bùng lên từ mặt đất. Thiết kế được tạo nên từ các dải vải sợi dài, đính kết thủ công. Trang phục điểm thêm chuỗi hạt và các họa tiết truyền thống, nhấn mạnh bản sắc văn hóa quốc gia.
Quế Chi
Ảnh: Miss Universe