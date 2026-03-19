Trần thu nhập mua nhà xã hội có thể lên 25 triệu đồng mỗi tháng

Bộ Xây dựng đề xuất nới điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 5 triệu so với hiện tại.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024 và Nghị định 261/2025 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Cơ quan soạn thảo đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được hưởng chính sách hỗ trợ mua loại nhà ở này. Cụ thể, Bộ Xây dựng muốn nâng mức trần thu nhập với cá nhân (chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân) mua nhà xã hội lên bình quân tối đa 25 triệu đồng một tháng. Mức này cao hơn 25% so với ngưỡng trần 20 triệu đồng một tháng được áp dụng từ tháng 10/2025.

Với trường hợp đã kết hôn, Bộ đề xuất tổng thu nhập hàng tháng của người đứng đơn và vợ (hoặc chồng) tối đa 50 triệu một tháng, cao hơn 10 triệu so với hiện nay.

Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, người độc thân.

Theo dự thảo, trường hợp người đứng đơn chưa kết hôn hoặc là người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức trần thu nhập để mua là 35 triệu đồng một tháng. Mức này tăng 5 triệu so với quy định hiện hành.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa tại tỉnh Bình Dương cũ hồi tháng 7/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, tại phiên họp đầu tháng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng hạn mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội lên 25-27 triệu đồng một tháng.

Thực tế, người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng mỗi tháng không đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội. Song họ cũng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, nhất là tại đô thị lớn.

Bộ Xây dựng cũng cho biết dù nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện rõ rệt nhưng việc người dân tiếp cận loại nhà ở này còn hạn chế. Theo cơ quan quản lý, một trong các nguyên nhân dẫn tới hạn chế này là điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ dẫn số liệu của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết phần lớn người dân tại các đô thị lớn có thu nhập 21-35 triệu một tháng (với cá nhân) hoặc 41-55 triệu (với vợ chồng). Họ không thuộc nhóm được mua nhà ở xã hội, nhưng cũng không đủ khả năng tài chính để mua nhà thương mại khi giá hiện quá cao.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), chung cư trên 100 triệu đồng một m2 chiếm khoảng 25% nguồn cung mới trong năm ngoái. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 40%. Còn TP HCM, mỗi m2 căn hộ khoảng 110 triệu đồng, tăng 23%.

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Hiện cả nước có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm.

Lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô 701.347 căn, tương đương hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030. Bộ Xây dựng cho biết có thể hoàn thành mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm hai năm.

Anh Tú