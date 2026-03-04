'Nghiên cứu nâng trần thu nhập mua nhà xã hội lên 25-27 triệu đồng một tháng'

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng mức thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội lên tối đa 25-27 triệu một tháng, tăng so với mức 20 triệu hiện hành.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Ông giao cơ quan này nghiên cứu nâng hạn mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội lên 25-27 triệu đồng một tháng. Mức này cao hơn 25-35% so với trần 20 triệu đồng một tháng được áp dụng từ tháng 10/2025.

Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, người độc thân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 4/3. Ảnh: VGP

Thực tế, người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng mỗi tháng không đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội. Song họ cũng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, nhất là tại đô thị lớn.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm ngoái cả nước có hơn 128.000 sản phẩm mới, tăng 88% so với 2024, chủ yếu là chung cư cao cấp. Chung cư trên 100 triệu đồng một m2 chiếm 25% nguồn cung mới. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 40%. Còn TP HCM, mỗi m2 căn hộ khoảng 110 triệu đồng, tăng 23%.

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Hiện cả nước có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm. Lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô 701.347 căn, tương đương hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030. Bộ Xây dựng cho biết có thể hoàn thành mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm hai năm.

Dù nguồn cung cải thiện tích cực, giá bán nhà xã hội có xu hướng tăng mạnh. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 loại nhà ở này đều dưới 20 triệu đồng, đến nay Hà Nội liên tục xuất hiện mức 20-29,4 triệu. Tình trạng này lan rộng ở một số địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa...

Các chuyên gia khuyến nghị cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế chặt chẽ liên quan tính giá xây dựng, tránh tình trạng chênh lệch giá quá lớn giữa các địa phương. Điều này nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng cho các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách.

Ngoài ra, yếu tố trực tiếp giúp hạ nhiệt giá nhà là thủ tục đầu tư. Theo chuyên gia, nếu thời gian hoàn thành thủ tục được rút ngắn, đơn giản hóa, doanh nghiệp sẽ tích cực hơn trong triển khai dự án, giúp đẩy mạnh nguồn cung, tăng cạnh tranh cho thị trường.

Phương Dung