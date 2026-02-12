Trấn Thành: Không sợ bất lợi khi phim dán nhãn 18+

Đạo diễn Trấn Thành nói kỳ vọng phim "Thỏ ơi" đạt doanh thu cao trong mùa Tết, dù tác phẩm gắn nhãn 18+ do có nhiều cảnh bạo lực.

Chiều 12/2, tại họp báo công chiếu sớm Thỏ ơi, trước câu hỏi liệu nhãn 18+ có khiến phim thu hẹp phạm vi khán giả, Trấn Thành cho biết không bận tâm đến việc phân loại độ tuổi. Theo anh, việc xếp loại chỉ nhằm xác định nhóm khán giả phù hợp nội dung phim. "Khi đã làm phim, tôi muốn làm đến nơi đến chốn, làm sao để khán giả tin vào câu chuyện. Nếu tự giới hạn mình vì những con số thì đó mới là rào cản", anh nói.

Trấn Thành nói về việc phim 'Thỏ ơi' dán nhãn 18+ Trấn Thành nói về việc phim "Thỏ ơi" phân loại độ tuổi khán giả. Video: Quế Chi

Đạo diễn đưa ví dụ phim Mai - tác phẩm đầu tiên của anh dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), từng là tác phẩm Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục.

Liên quan đến ý kiến cho rằng một số lời thoại nhạy cảm trong Thỏ ơi có thể ảnh hưởng đến khán giả trẻ, Trấn Thành cho biết dự án hướng đến người xem trưởng thành. Với các trích đoạn lan truyền trên mạng, vai trò quản lý thuộc về gia đình. Mỗi tác phẩm có nhóm đối tượng riêng, do đó phụ huynh cần định hướng để con cái không tiếp cận nội dung chưa phù hợp.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer phim "Thỏ ơi", công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Video: Đoàn làm phim cung cấp

Nghệ sĩ trung thành với thể loại tâm lý nặng, đào sâu lát cắt cuộc sống, xã hội. Ở các dự án trước như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Trấn Thành tập trung vào đề tài gia đình với bối cảnh quen thuộc của xóm lao động, chung cư cũ.

Ở tác phẩm mới nhất, anh chuyển hướng câu chuyện sang màu sắc bí ẩn, kể về những phụ nữ thành đạt nhưng trắc trở trong tình cảm. Theo đạo diễn, một tác phẩm khai thác đề tài mang hơi thở cuộc sống cần có những kịch tính, cao trào tương xứng. "Nếu làm phim tâm lý mà lại né tránh xung đột, làm mọi thứ nhẹ nhàng đi sẽ không thuyết phục", Trấn Thành nói.

Tại họp báo, Trấn Thành cũng nói về quyết định trao nhiều vai quan trọng cho dàn diễn viên trẻ, đa số tên tuổi không có kinh nghiệm diễn xuất. Ví dụ, ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, người mẫu Vĩnh Đam lẫn diễn viên Quốc Anh chưa lập gia đình nhưng vào phim lại đảm nhận hình ảnh những người trưởng thành, có chồng con, đối diện nhiều biến cố.

Anh cho rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay có lợi thế khi tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhờ đó tầm nhìn và nhận thức được mở rộng. Sự hỗ trợ của công nghệ cùng nhiều cơ hội trải nghiệm, cọ xát sớm giúp họ nhạy bén trong cách tiếp cận vai diễn và môi trường làm nghề. Khi làm việc cùng, anh nhận thấy sự nhanh nhạy, thông minh và nguồn năng lượng mới mẻ từ các nghệ sĩ.

Đạo diễn ví việc lựa chọn dàn diễn viên như ván bài mạo hiểm. Theo anh, nghệ sĩ có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực nếu đủ khả năng và nghiêm túc với nghề. Không ai giỏi ngay từ đầu, nhiều người chỉ phát hiện đam mê và năng lực sau khi được trao cơ hội. Anh cho biết mong muốn góp phần khơi dậy tình yêu điện ảnh ở những gương mặt mới, từ đó tạo thêm lựa chọn cho thị trường và các nhà đầu tư.

"Tôi tin vào lựa chọn của mình, sẵn sàng đồng hành, huấn luyện để các nghệ sĩ có thể 'gánh' được vai diễn nặng ký", đạo diễn cho biết.

Nghệ sĩ Trấn Thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó. Dịp Tết Ất Tỵ 2025, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.

Thỏ ơi kể về Hải Linh (LyLy), một MC talkshow chuyên khai thác những câu chuyện đời tư. Biến cố xảy ra khi Nhật Hạ (rapper Pháo) - cô gái xuất hiện với chiếc mặt nạ thỏ - lên sóng tiết lộ đang yêu một người đàn ông đã có gia đình. Từ đây, Hải Linh nghi ngờ người được nhắc đến có thể là chồng cô, Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân thành đạt.

Bộ phim còn theo chân Hải Lan (Văn Mai Hương), chị gái Hải Linh, khi mối quan hệ giữa cô và Ngọc Sơn (Quốc Anh) rạn nứt vì nghi ngờ có sự xuất hiện của người thứ ba. Trấn Thành góp mặt với vai phụ tên Kim, bạn trai cũ tìm cách nối lại tình cảm với Nhật Hạ.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, hiện tác phẩm dẫn đầu lượng vé đặt trước trong mùa phim Tết với hơn 1,3 tỷ đồng. Trước đó, tác phẩm gặp sự cố hiển thị chậm trên hệ thống thống kê, nhưng sau khi cập nhật đầy đủ dữ liệu, phim vươn lên vị trí cao nhất.

Quế Chi