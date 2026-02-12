Cuộc đua phim Việt Tết Bính Ngọ

Thị trường phim Việt sôi động với bốn tác phẩm chiếu mùng Một Tết, trong đó "Thỏ ơi" của Trấn Thành dẫn đầu vé đặt trước, vượt một tỷ đồng.

Trước ngày khởi chiếu 17/2 (mùng Một Tết), bốn tác phẩm Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Mùi phở (Minh Beta) và Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) gây chú ý với khán giả về doanh thu vé đặt trước.

Theo ông Châu Quang Phước - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp, thị trường phim Việt mùa Tết năm nay cho thấy xu hướng chia đều thị phần, thay vì xuất hiện tác phẩm bứt phá rõ rệt như những năm trước. Doanh thu vé đặt trước chưa tạo được khoảng cách đáng kể giữa các phim, do đó cục diện phòng vé nhiều khả năng phụ thuộc vào hiệu ứng truyền miệng sau những ngày đầu công chiếu.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer "Thỏ ơi" của Trấn Thành. Video: Đoàn phim cung cấp

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 12/2 (25 Tết), Thỏ ơi dẫn đầu với 1,1 tỷ đồng. Trước đó, tác phẩm gặp sự cố hiển thị chậm trên hệ thống thống kê, nhưng sau khi cập nhật đầy đủ dữ liệu, phim vươn lên vị trí cao nhất.

Xếp sau là Mùi phở, đạt 535 triệu đồng. Nhà ba tôi một phòng bám sát với 515 triệu đồng, còn Báu vật trời cho ghi nhận hơn 121 triệu đồng. Khoảng cách doanh thu bước đầu có sự phân hóa, song giới chuyên môn cho rằng cục diện có thể thay đổi khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm sát ngày công chiếu.

Trong số các đạo diễn, Trấn Thành là gương mặt quen thuộc của mùa phim Tết từ năm 2021. Năm nay, nghệ sĩ thực hiện dự án thể loại tâm lý, là sở trường của anh.

Trong phim, ca sĩ Lyly vào vai Hải Linh, host một talkshow về chuyện đời tư. Bi kịch bắt đầu khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ (rapper Pháo) lên talkshow của Hải Linh, kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình. Sự việc được đẩy lên cao trào khi Hải Linh nghi người Nhật Hạ nhắc đến có thể là chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân lịch lãm. Trong khi đó, chuyện tình của Hải Lan (Văn Mai Hương) - chị của Hải Linh - và Ngọc Sơn (Quốc Anh) đang dần rạn nứt vì có người thứ ba xen vào. Trấn Thành vào vai phụ - bạn trai cũ cố hàn gắn mối quan hệ với Nhật Hạ.

Trailer "Nhà ba tôi một phòng" Trailer "Nhà ba tôi một phòng". Video: Đoàn phim cung cấp

Trường Giang và Minh Beta lần đầu góp mặt trong mùa phim Tết với vai trò đạo diễn, cùng chọn đề tài gia đình. Với Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang đóng chính vai Thạch, người cha đơn thân. Nhân vật nuôi lớn con gái An (Minh Anh) bằng nghề làm mắm ở miền Trung. Khi An thi trượt hai trường đào tạo về thời trang - ngành học cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây những bất đồng trong khoảng cách giữa hai thế hệ, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt.

Phim của Minh Beta xoay quanh gia đình của ông Mùi (do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng), một nghệ nhân nấu phở tâm huyết và luôn đau đáu việc truyền lại bí kíp nấu phở cho cháu đích tôn. Sự việc dẫn tới những tình huống dở khóc dở cười, qua đó đề cao giá trị tình thân và sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.

Tác phẩm có suất chiếu sớm cho báo chí và truyền thông vào đầu tháng 2 tại TP HCM và Hà Nội, nhận một số góp ý cho rằng phim tạo cảm giác ồn ào, các phân đoạn cảm xúc chưa đạt được độ lắng. Đạo diễn Minh Beta cho biết Mùi phở được định hướng là phim gia đình, vì vậy êkíp cân nhắc việc lồng ghép nhiều yếu tố để tiếp cận đa dạng người xem. Họ hướng tới dung hòa giữa tiết tấu, cảm xúc và thị hiếu khán giả trẻ - vốn quen với nội dung ngắn trên nền tảng số.

Trailer 'Báu vật trời cho' Trailer "Báu vật trời cho". Video: Đoàn phim cung cấp

Báu vật trời cho - phim Tết còn lại - đánh dấu lần tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trên màn ảnh, sau Mai (2024). Dự án của đạo diễn Lê Thanh Sơn kể về Ngọc, người mẹ đơn thân với quá khứ phức tạp. Cô có một con trai nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong một chuyến du lịch đến vùng biển, Ngọc tình cờ gặp Hồng - chàng trai làng chài làm nghề hướng dẫn lặn, phát hiện anh là cha của con cô. Cuộc gặp gỡ đẩy cả hai vào loạt tình huống oái ăm, khi Hồng chịu áp lực lấy vợ, có con để kế nghiệp gia đình.

Ở suất chiếu sớm hôm 10/2 tại Hà Nội, đạo diễn Lê Thanh Sơn nói anh làm việc với bộ phận marketing để đo lường thị hiếu, mối quan tâm của khán giả khi triển khai kịch bản. Một trong những tuyến nổi bật là hình tượng kẻ lừa đảo - dạng nhân vật mang tính thời sự, dễ tạo liên hệ với đời sống. Tác phẩm không đi theo mô-típ quen thuộc của đề tài gia đình mà xây dựng các thành viên là những người không cùng huyết thống, phải chung sống và đối diện xung đột. Anh kỳ vọng khán giả khi xem phim cảm nhận rõ thông điệp về tình thân và sự sẻ chia.

Cát Tiên