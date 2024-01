Trần Nữ Yên Khê nhận đề cử giải 'Oscar nước Pháp'

PhápTrần Nữ Yên Khê được đề cử Phục trang xuất sắc cho phim "The Taste of Things" - Trần Anh Hùng đạo diễn, công bố chiều 24/1 (giờ Hà Nội).

Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Pháp công bố danh sách đề cử giải thưởng César lần thứ 49. Ngoài hạng mục Phục trang xuất sắc, The Taste of Things (tên gốc: La passion de Dodin Bouffant hoặc được biết với The Pot au Feu) nhận thêm hai đề cử, gồm Quay phim xuất sắc cho Jonathan Ricquebourg và Thiết kế sản xuất xuất sắc (Toma Baquéni).

Trailer 'The Taste of Things' của Trần Anh Hùng Trailer "The Taste of Things". Video: Gaumont

The Taste of Things là tác phẩm mới nhất của Trần Anh Hùng, xếp thứ hai trong danh sách những phim điện ảnh hay nhất năm 2023 của IndieWire. Dự án vào top 15 hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2024 nhưng không vào danh sách rút gọn (top 5).

Trần Nữ Yên Khê, 56 tuổi, tốt nghiệp thiết kế nội thất tại trường tư thục École Camondo, một trong những trường nghệ thuật danh tiếng nhất nước Pháp. Ngoài diễn xuất trong các tác phẩm của chồng - đạo diễn Trần Anh Hùng, nghệ sĩ còn chuẩn bị set quay cho phim. Cô từng làm bối cảnh Xích lô (1995), thiết kế mỹ thuật và phục trang Rừng Na Uy (2010), làm họa sĩ thiết kế phim Vĩnh cửu (2016), giám đốc nghệ thuật cho tác phẩm The Pot au Feu (2023).

Trần Nữ Yên Khê ở phim trường "The Taste of Things". Ảnh: Instagram Trần Nữ Yên Khê

Yên Khê sáng tác nghệ thuật hơn ba thập niên, từng được đề cử giải Họa sĩ thiết kế xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh châu Á năm 2015 tại Hong Kong. Bức sơn mài Borderline (2018) của Yên Khê được Bảo tàng Musée Guimet (Pháp) mua lại vào năm 2019, là tác phẩm nghệ thuật đương đại đầu tiên của Đông Nam Á được đưa vào Bộ sưu tập Quốc gia Pháp. Hồi tháng 10/2023, nghệ sĩ mở triển lãm White Blank ở TP HCM, thu hút hàng trăm khán giả tham dự.

Nghệ sĩ Trần Nữ Yên Khê. Ảnh: Instagram Trần Nữ Yên Khê

Ngoài phim của Trần Anh Hùng, The Animal Kingdom - do Thomas Cailley đạo diễn - dẫn đầu đề cử ở 12 hạng mục. Theo sau là Anatomy Of A Fall - Justine Triet chỉ đạo - với 11 đề cử.

César là giải thưởng do hơn 4.000 thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Pháp bầu chọn. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tác phẩm trong ngành điện ảnh Pháp thường niên, bắt đầu từ 1976.

Theo Deadline, năm nay có hơn 3.000 thành viên Viện Hàn lâm bầu chọn, chiếm 71,9% tổng số người của cơ quan này. Vòng bỏ phiếu thứ hai khai mạc vào ngày 1/2 và kết thúc vào 16h ngày 23/2 (giờ địa phương), trước khi diễn ra lễ trao giải César tại nhà hát l'Olympia ở Paris (Pháp). Nhà làm phim người Anh Christopher Nolan và đạo diễn người Pháp Agnès Jaoui sẽ nhận giải César danh dự.

Quế Chi (theo Deadline)