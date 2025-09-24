Trần Duyên - từ giảng đường sư phạm đến KOL chạy bộ

Từng là VĐV chuyên nghiệp, Trần Duyên rẽ hướng sang phong trào và nhanh chóng trở thành KOL nổi bật, đại diện cho xu hướng runner kết hợp thể thao và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Sinh năm 2001, Duyên sớm bộc lộ tố chất và được tuyển vào đội điền kinh tỉnh. Sở trường ở cự ly trung bình, cô từng gặt hái một số thành công khi giúp Nam Định giành huy chương ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, chấn thương cùng chế độ đãi ngộ hạn chế khiến cô quyết định giải nghệ, tập trung học tại Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Trần Duyên lần đầu vô địch VnExpress Marathon tại Quy Nhơn hồi tháng 6. Ảnh: VnExpress Marathon

Tốt nghiệp, Duyên tưởng sẽ theo con đường sư phạm, nhưng trong một lần tình cờ chạy giải phong trào cùng bạn, cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Ban đầu, runner này tham gia các giải chạy để tìm niềm vui, không tranh chấp giải thưởng. Nhưng sau khi vào làm tại một công ty thể thao, công việc yêu cầu Duyên tập luyện nghiêm túc hơn.

Nhờ nền tảng của một VĐV điền kinh, Trần Duyên nhanh chóng lọt nhóm tranh bục các giải phong trào và gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp. Cũng từ đây, biệt danh "Cô záo Chạy bộ" ra đời. Đây là cách gọi thân mật mà cộng đồng runner phong trào dành cho cô, gợi nhớ đến quá khứ sinh viên sư phạm.

"Tôi may mắn hơn nhiều bạn nữ theo con đường thể thao. Vừa ra trường, được nhận vào công ty hiện tại, sếp tâm lý và tạo điều kiện để tôi có thể kết hợp cả hai công việc. Hầu như giải nào tôi tham gia cũng vừa thi đấu để tranh giải, vừa quảng bá sản phẩm cho công ty", Duyên kể.

Ở tuổi ngoài 20, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn loay hoay tìm hướng đi, Duyên đã sớm chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô tự thiết kế hồ sơ năng lực, ghi rõ thông tin mạng xã hội, thành tích từ road đến trail, cùng danh sách các nhãn hàng từng hợp tác. Với cô, bộ hồ sơ giống tấm danh thiếp chuyên nghiệp, giúp các thương hiệu, từ giày, trang phục, phụ kiện đến đồng hồ, có thêm cơ sở đặt niềm tin.

Trần Duyên tạo dáng sau khi về nhì 21km tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

"Với tôi, hợp tác không chỉ là kiếm tiền mà còn là sự tín nhiệm từ cộng đồng và thương hiệu", Duyên nói. Cô thừa nhận KOL chạy bộ chưa phải nghề đủ vững để sống sung túc, nhưng mang lại nguồn thu giúp duy trì đam mê.

Hiện, Duyên có hơn 33.000 người theo dõi Facebook, gần 44.000 trên TikTok và thành tích cá nhân tốt nhất (PB) đáng chú ý với runner phong trào: 1 giờ 25 phút 59 giây cho cự ly half marathon, đứng thứ 28 bảng vàng nữ 21km do Vietnam’s Best Marathon thống kê. Cô coi những con số này là bước đệm để lan tỏa tình yêu chạy bộ.

Nhiều buổi sáng, khi nhiều người còn trong giấc ngủ, Trần Duyên đã rời giường, xỏ giày và ra đường tập luyện. Các buổi chạy thường kéo dài từ vài chục phút đến hơn một giờ, tùy bài tập. Xen giữa thời gian tập, cô tranh thủ chỉnh góc máy, quay video ngắn cho các nhãn hàng.

Lịch trình của runner sinh năm 2001 dày đặc cả ngày. Ban ngày, Duyên đến công ty với vai trò nhân viên bán hàng kiêm gương mặt đại diện thương hiệu. Buổi tối, cô lại bật livestream bán giày, phụ kiện hoặc cập nhật tiếp thị liên kết trên mạng xã hội.

Duyên trở thành gương mặt đại diện cho công ty - một cửa hàng đồ thể thao. Ảnh: FBNV

"Có lúc áp lực vì tập luyện đòi hỏi kỷ luật, còn sáng tạo nội dung cần linh hoạt và cảm hứng. Nhưng tôi chọn cách kết hợp cả hai: vừa chạy vừa quan sát, nhận ra lỗi mà người chạy thường mắc để biến thành nội dung hữu ích. Nhờ đó hai việc bổ trợ lẫn nhau, tôi không thấy quá nặng nề", Duyên chia sẻ.

Trần Duyên sinh ra trong gia đình không có ai theo sự nghiệp thể thao, nhưng từ bé cô đã bộc lộ tố chất. "Ngày bé, bạn bè trong xóm toàn con trai. Tôi chơi các trò đuổi bắt, đá bóng với họ, gần như không có đối thủ khi bị rượt đuổi", Duyên kể. Lớn hơn một chút, Duyên được giáo viên thể dục lựa chọn vào đội tuyển, tham dự các giải thể thao học đường.

"Chạy giúp tôi mạnh mẽ và kỷ luật hơn. Ngày bé tôi rất còi cọc, từ khi tập chạy ít ốm vặt nên gia đình ủng hộ, khuyến khích tôi luyện tập", Duyên nói.

Đến nay, cô gái 24 tuổi đã có 9 năm kinh nghiệm chinh chiến các giải đấu. Gần nhất, Duyên vô địch 21km VnExpress Marathon Quy Nhơn, về nhì VnExpress Marathon Nha Trang, top 3 VnExpress Marathon Cần Thơ. Năm ngoái, Duyên vào danh sách đề cử giải thưởng Runner Of The Year, hạng mục Nữ VĐV phong trào xuất sắc do Báo VnExpress tổ chức.

Lan Anh