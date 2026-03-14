‘Trạm sạc không còn là vấn đề với người đi xe điện’

Lo lắng về trạm sạc hay chất lượng pin hoàn toàn dễ hiểu đối với những người chưa sử dụng xe điện.

Tôi hoàn toàn thấu hiểu vấn đề "Xăng tăng khiến quyết định mua xe của tôi bị lung lay" của bạn Hải Đường khi đứng trước quyết định chọn mua chiếc ôtô đầu tiên và muốn chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm cá nhân của một người đang đi xe điện để bạn tham khảo thêm.

Cảm giác bị phụ thuộc vào trạm sạc, bất tiện và lo lắng khi trạm sạc ở xa, hay sợ xe đang đi bị hết điện đột ngột... là những suy nghĩ phổ biến của những người chưa sở hữu và sử dụng xe điện thường xuyên. Tôi có thể dám chắc gần như 100% những người chưa sở hữu xe điện đều đã ít nhất một lần có những suy nghĩ và băn khoăn như bạn Hải Đường. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sử dụng xe điện hơn 3 năm nay, tôi có thể nói rằng chúng ta không cần phải lo lắng như vậy.

Đầu tiên phải khẳng định rằng, không thể có chuyện xe đang đi đột ngột bị hết điện và chết máy giữa đường. Bạn hãy hình dung xe điện cũng có đồng hồ báo lượng pin còn lại giống như xe xăng có đồng hồ báo lượng xăng còn trong bình và quãng đường tương ứng có thể đi tiếp. Là người lái xe, bạn sẽ luôn có phản xạ đổ thêm xăng hoặc sạc thêm điện khi bình sắp cạn để đảm bảo hành trình. Nếu để xe hết sạch xăng hay cạn kiệt điện thì đó là do bạn bất cẩn chứ không thể là do chiếc xe.

Có người thậm chí còn nghĩ ra kịch bản xe còn mấy chục phần trăm pin nhưng đột nhiên đang đi thì sụt hết, hoặc tắc đường khoảng 1-2 tiếng là xe sụt hết pin. Tôi khẳng định kịch bản này là phi thực tế, không thể xảy ra với một chiếc điện thoại chứ đừng nói là một chiếc ôtô. Nếu tắc đường khiến xe phải nhích từng chút một và vẫn bật điều hòa, nghe nhạc trong vòng 2 tiếng, pin xe chỉ sụt khoảng 6-7% (xe tôi đang đi là VinFast VF 8).

Về việc sạc pin, cá nhân tôi và cộng đồng chủ xe điện đa phần đều có chung cảm nhận không hề bất tiện như mọi người từng nghĩ. Bản thân tôi hiện sống tại chung cư không có trụ sạc, cơ quan cũng không có, nhưng một tuần tôi chỉ sạc tối đa 2 lần nếu đi nhiều, còn tuần nào chỉ đi làm và đi lại loanh quanh thì cuối tuần đưa vợ con đi siêu thị tranh thủ sạc đầy là đủ dùng cho cả tuần sau.

Điều đáng nói là tốc độ mở mới trạm sạc đang rất tốt. Xung quanh nhà và cơ quan tôi gần đây đã xuất hiện thêm rất nhiều trạm sạc nhượng quyền. Việc đi du lịch xuyên Việt bằng xe điện hiện cũng rất phổ biến trong cộng đồng chủ xe, khi trạm sạc thì nhiều mà việc sạc pin lại đang miễn phí.

Cuối năm vừa rồi tôi cũng vừa có một chuyến phượt lên các tỉnh vùng cao Tây Bắc không hề gặp bất cứ khó khăn gì về việc sạc điện. Chỉ cần bấm vào chức năng tìm kiếm trạm sạc trên ứng dụng, xe sẽ chỉ đường cho người dùng đến trạm sạc gần nhất có trụ sạc trống. Thời gian chờ sạc cũng không còn là vấn đề khi bạn kết hợp với các nhu cầu khác như đi siêu thị mua sắm, ăn uống hoặc nghỉ ngơi.

Do đó, đứng từ góc độ của một người đang có trải nghiệm thực tế với xe điện, trước tình hình biến động của giá xăng dầu những ngày qua và những băn khoăn của bạn khi cân nhắc lựa chọn giữa xe xăng và xe điện, tôi muốn tiếp thêm cho bạn chút động lực để có thể mạnh dạn lựa chọn xe điện. Tôi tin bạn sẽ có suy nghĩ khác sau khi sở hữu và sử dụng xe điện thường xuyên. Đặc biệt, chi phí bảo dưỡng và nuôi xe điện cũng sẽ là thứ khiến bạn bất ngờ.

Chúc bạn sẽ sớm có được lựa chọn phù hợp với điều kiện sử dụng và nhu cầu của bản thân và gia đình.

Độc giả Ngọc Minh