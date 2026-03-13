'Xăng tăng khiến quyết định mua xe của tôi bị lung lay'

Tôi vẫn muốn mua ôtô máy xăng nhưng ngay lúc này tình hình giá xăng khiến tôi phân vân.

Lần đầu mua xe, tôi đã tìm hiểu tham khảo khá lâu giữa việc lựa chọn xe điện và xe xăng. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố tôi nhận thấy ôtô chạy xăng vẫn phù hợp với gia đình hơn khi chúng tôi ở chung cư không gần trạm sạc, bản thân tôi càng không thích cái cảm giác phụ thuộc vào trạm sạc, mất thời gian lâu cho việc sạc. Đặc biệt cái cảm giác thấp thỏm lo lắng nếu đang đi bị hết điện đột ngột hoặc đi những vùng trạm sạc còn chưa phổ biến như cây xăng.

Bạn tôi đi xe điện, khi nào muốn đi chơi cuối tuần ở các tỉnh là bạn phải tìm hiểu xem ở nơi đó chỗ nghỉ có cách xa trạm sạc không. Một lần chúng tôi đi chúng, tôi phải mượn xe máy của homestay để đèo bạn từ nơi sạc xe về homestay, cách hơn 1 km.

Đúng theo kế hoạch ra Tết tôi mua xe nhưng đùng một cái tình hình chiến sự trên thế giới xảy ra. Việc xăng tăng vọt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hình ảnh người dân bị động khi xếp hàng mua xăng với thời gian không thua kém chờ sạc điện là bao khiến khí thế mua xe mới của tôi bị chùng xuống.

Thật tình, với giá xăng như hiện nay việc gia đình tôi nuôi thêm một cái xe cũng không phải điều dễ dàng gì. Cũng như bao nhiêu gia đình khác, mua xe mới tất nhiên sẽ có nhiều kế hoạch đi đây đi đó nhưng với giá xăng như hiện nay việc đi đây đi đó cũng khó lòng mà thoải mái.

Trong khoảng tiền 500 triệu, tôi đang rất suy nghĩ về quyết định mua xe của mình. Mua xe gì, nuôi như thế nào, sử dụng ra sao vấn đề lại trở nên mơ hồ. Liệu mua xe xong giá xăng có ổn định trở lại, hay mua xe điện để không phải lo về giá xăng, nhưng mua xe điện thì lại quá bất tiện trong việc sử dụng và rồi cũng phải trả tiền sạc điện, chứ ai mà miễn phí mãi được. Chưa kể khi pin hết vòng đời, phải thay pin thì số tiền cũng lên tới vài trăm triệu, không tiết kiệm hơn xe xăng là bao nhiêu.

Rồi cuối cùng có nên mua xe nữa hay không... hay chờ thêm một thời gian để quan sát thị trường, giá xăng cũng như hạ tầng xe điện phát triển ra sao.

Tôi nhận ra rằng quyết định mua chiếc ôtô đầu tiên không chỉ đơn thuần là chọn một chiếc xe phù hợp với túi tiền, mà còn là cân nhắc cả chi phí sử dụng lâu dài. Một chiếc xe không chỉ cần tiền mua ban đầu mà còn là tiền xăng, bảo dưỡng, gửi xe, bảo hiểm, tất cả cộng lại thành một khoản không nhỏ với ngân sách gia đình.

>> Các dòng ô tô điện tại Việt Nam

Độc giả Hải Đường