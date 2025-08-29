'Trăm' cách rèn luyện thể chất cho con

Ngọc Hân, 41 tuổi, ở TP Cần Thơ bỏ cả chục triệu mua gói tập gym cho con trai 13 tuổi trong dịp hè, nhằm cải thiện chiều cao trước khi đi học.

Cậu bé chỉ cao 1,47 m, thấp hơn so với nhiều bạn cùng lứa, thường mệt khi chơi thể thao. Huấn luyện viên thiết kế riêng các bài tập phù hợp lứa tuổi, tập trung vào các động tác bật nhảy, kéo giãn cột sống, rèn sức bền và sự linh hoạt. Mỗi buổi kéo dài khoảng một giờ, diễn ra đều đặn 3 lần một tuần.

Theo chị Hân, nghỉ hè là giai đoạn quan trọng để con phát triển thể chất. Tập luyện có hướng dẫn sẽ giúp trẻ khỏe và tự tin hơn khi bước vào năm học mới. "Đó là lý do tôi không tiếc tiền để đầu tư cho con", chị Hân nói.

Biết con thích nước, Thanh Hải, 46 tuổi, TP Vĩnh Long, đăng ký khóa học bơi hai tháng cho con trai 9 tuổi. Mỗi buổi, bé được huấn luyện viên hướng dẫn khởi động, tập thở dưới nước, làm quen với các động tác đạp chân, rồi mới tập bơi các kiểu cơ bản. Ngoài ra, một tuần hai lần, bé tham gia đạp xe với bố, giúp mẹ làm việc nhà để rèn luyện các thói quen tốt.

Gia đình cho rằng đây là những khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và sự an toàn của con, giúp con tự tin khi tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường hoặc khi chơi ở vùng sông nước.

Trẻ tập bơi để rèn luyện sức khỏe dịp hè. Ảnh: NVCC

Ngoài khuyến khích các con hoạt động thể chất, vợ chồng anh Quốc Anh, 36 tuổi, ở Đà Nẵng chọn thêm các gói vaccine để phòng bệnh cho con. Gia đình vừa chọn các mũi ngừa HPV, phế cầu và cúm cho con gái 12 tuổi tại VNVC tuần trước.

Theo anh Quốc Anh, tiêm vaccine là lựa chọn phù hợp với gia đình do cả hai đều làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt. Vaccine giúp con gái phòng bệnh, không trở nặng và giảm gián đoạn việc học, từ đó vợ chồng anh an tâm làm việc hơn.

Việc giúp con trở nên khỏe mạnh hơn, tăng chiều cao, đảm bảo sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình Việt. Bác sĩ Bùi Thanh Phong, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết đã nhận được nhiều câu hỏi về việc chăm sóc sức khỏe của trẻ trước thềm năm học mới, bên cạnh việc tiêm vaccine. Thắc mắc thường gặp là làm cách nào để con khỏe hơn, giảm tần suất ốm khi đi học.

Theo bác sĩ Phong, ở trường học, trẻ phải sinh hoạt trong môi trường khép kín, tạo điều kiện để các bệnh lây qua đường hô hấp lan nhanh. Nhiều trẻ sau kỳ nghỉ hè dài thường ít vận động, sức đề kháng suy giảm, cũng dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa khi quay lại guồng sinh hoạt mới. Hiện đang là thời điểm mùa mưa bão, đặc biệt là bão Kajiki khiến thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, nguy cơ phát sinh nhiều bệnh truyền nhiễm. Áp lực từ bài tập, kỳ thi và nhiều yếu tố khác cũng khiến trẻ bị suy giảm đề kháng.

Để tăng sức bền và đề kháng, bác sĩ Phong khuyến cáo trẻ em 5-17 tuổi vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày với cường độ vừa đến mạnh. Các hoạt động được khuyến cáo là thể dục nhịp điệu, đi bộ, nhảy cao hoặc chạy, đạp xe, bơi lội... Bên cạnh đó, trẻ cần ăn đủ ba bữa một ngày, đủ no và chất dinh dưỡng như đạm, vitamin A, chất béo, sắt, canxi, vitamin C...

Trẻ tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC trước khi vào năm học mới. Ảnh: Diệu Thuần

Gia đình nên cho trẻ tiêm bổ sung và nhắc lại các mũi vaccine cần thiết để tăng hiệu quả bảo vệ. Tùy theo độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, trẻ sẽ được chỉ định tiêm mới hoặc tiêm nhắc lại các mũi: cúm, phế cầu, não mô cầu, sốt xuất huyết, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, thủy đậu. Trẻ cũng có thể tiêm vaccine phòng HPV gây mụn cóc sinh dục và các bệnh lý ung thư như cổ tử cung, hầu họng, hậu môn...

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần hướng dẫn trẻ duy trì các thói quen vệ sinh cá nhân khi đến trường như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang thường xuyên và không dùng chung đồ cá nhân.

Anh Ninh