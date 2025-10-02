Trải nghiệm đáng chờ tại Garmin Run Vietnam 2025

Garmin Run Vietnam 2025 diễn ra tại khu đô thị Sala, TP HCM với nhiều hoạt động cộng đồng, hạng mục thi đấu mới và phần thưởng giá trị cho runner.

Giải chạy Garmin Run Vietnam 2025 là một trong những chặng đua của chuỗi Garmin Run Asia Series trải dài khắp 10 quốc gia châu Á. Sự kiện diễn ra ngày 5/10, quy tụ hơn 6.000 runner tranh tài ở ba cự ly 5km, 10km, 21km. Trong đó, cự ly half marathon 21km thu hút đông đảo runner, "cháy vé" chỉ sau vài tuần mở đăng ký. Đặc biệt, lần đầu tiên ban tổ chức ra mắt hạng mục Couple Run 10km dành cho các cặp đôi.

Thành viên Garmin Run Club tập luyện tại Sala. Ảnh: Garmin Việt Nam

Đường đua đặt tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP HCM). Địa điểm có không gian xanh, hạ tầng hiện đại, thuận tiện kết nối và là điểm hẹn quen thuộc của giới runner Sài Thành.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Garmin Run Club (GRC) tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đã triển khai buổi tập trong nhiều tháng nay với giáo án bài bản từng cự ly, từ kỹ thuật cơ bản đến tăng sức bền, nhằm giúp runner chuẩn bị tốt nhất để chinh phục thử thách. Bên cạnh đó, ngày 4/10, GRC tổ chức buổi chạy khởi động Shake Out Run, hâm nóng không khí trước ngày tranh tài.

Trong thời gian phát Bib và race-kit (4/10), khu vực expo tổ chức hoạt động trải nghiệm các mẫu đồng hồ thông minh mới nhất của Garmin, minigame nhận quà từ thương hiệu. Các đối tác Shokz, Motive, Pocari Sweat, Sapuwa, Kine, CityGym, AIA, Early Morning... cũng sẽ có hoạt động vui chơi, ưu đãi riêng cho runner.

Không khí luyện tập lan tỏa ở cả ba miền trong một tháng nay. Ảnh: Garmin Việt Nam

Ngày 5/10, trước khi xuất phát, huấn luyện viên của CityGym sẽ hướng dẫn runner khởi động tập thể. Hoàn thành cuộc đua, VĐV có thể di chuyển đến khu vực phục hồi do Kine Rehab phụ trách để giãn cơ thả lỏng, phòng ngừa chấn thương và đau nhức.

Runner sở hữu thành tích xuất sắc có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị gồm tiền mặt lên đến 10 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng giá trị như tai nghe Shokz, đồng hồ Garmin. Bất kỳ ai hoàn thành cự ly hợp lệ đều nhận áo finisher, chứng nhận điện tử, huy chương khắc tọa độ Sala và nhiều vật phẩm khác.

Ông Ivan Lai - Giám đốc Garmin Việt Nam cho biết sự kiện Garmin Run Vietnam 2025 không chỉ là một giải đấu quốc tế, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Garmin trong việc đồng hành cùng cộng đồng runner Việt, thúc đẩy lối sống năng động. "Chúng tôi mong rằng sự kiện sẽ trở thành ngày hội thể thao, nơi mỗi cá nhân có thể bắt đầu hoặc tiếp nối hành trình From Zero To Hero", ông Ivan Lai chia sẻ.

Sự kiện kết hợp với Long Biên Marathon 2024. Ảnh: Garmin Việt Nam

Garmin Run là chuỗi giải chạy thường niên do Garmin tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Philippines, Indonesia... thu hút hàng trăm nghìn runner mỗi năm. Năm ngoái, giải kết hợp cùng Long Biên Marathon để tổ chức tại Hà Nội. Sang năm 2025, Garmin Run Vietnam mở rộng quy mô tại TP HCM, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện được cộng đồng yêu chạy bộ đáng chú ý nhất năm.

Runner quan tâm có thể tham gia Garmin Run Club để nhận giáo án tập luyện, kết nối cộng đồng và cập nhật các thông tin chi tiết về giải đấu tại fanpage và website.

Lan Anh