Trái cây hay nước ép tốt hơn?

Tôi uống nước ép hoa quả mỗi ngày, ít khi ăn cả trái, vậy trái cây hay nước ép, sinh tố sẽ tốt hơn? (Hà, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Trái cây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, cung cấp nhiều chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu. Trái cây tươi cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hóa chất thực vật (phytochemical) có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, trái cây chứa ít calo, hàm lượng chất xơ giúp cơ thể no nhanh chóng.

Cả trái cây và nước ép đều là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, ăn toàn bộ hoa quả nguyên múi được coi là một lựa chọn tốt hơn. Khi bạn ép chúng thành nước, hàm lượng chất xơ của biến mất trong quá trình chế biến, các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cũng không giữ được hết so với khi bạn ăn trái cây tươi. Nước ép cũng không mang lại cho cơ thể cảm giác no bụng hơn so với hoa quả nguyên múi.

Nếu có thói quen uống nước ép, bạn nên uống nguyên chất, không thêm đường và nên dùng số lượng phù hợp với khuyến cáo cho từng độ tuổi. Tránh uống khi bụng đói, đặc biệt với những người có vấn đề về đường tiêu hóa như đau dạ dày.

Ngoài ra, nước ép không thay thế trái cây và rau củ, nên khuyến khích ăn nguyên múi miếng.

Như vậy, bên cạnh uống nước ép, bạn nên bổ sung chất xơ trong chế độ ăn hằng ngày, ưu tiên chọn trái cây nguyên quả như một bữa ăn nhẹ hoặc trong món salad; hoặc là một phần của bữa ăn trong chế độ ăn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia