Tôi xây nhà thô 2,5 tỷ mất 200 triệu đồng tiền ép cọc nền

Lúc tôi làm nhà chi phí ép cọc tốn tầm 10%, phần thô hết 2,5 tỷ thì ép cọc chỉ hơn 200 triệu đồng.

"Tôi sống khu vực Thảo Điền, quận 2 cũ (TP HCM) mỗi khi xây dựng công trình đều để ý thấy lớp đất mặt chịu tải tầm 10 tấn, độ sâu khoảng 2 đến 3 m, bên dưới lớp đất mặt là tầng đất sình đen sâu đến 18 m, rồi mới đến lớp cát.

Do đó bên trên lớp đất đen dầy tầm 15 m là lớp đất mặt nổi bồng bềnh, khi đổ bê tông sàn tự động lớp sình đen bên dưới không còn được bổ sung nước sẽ xẹp xuống rất nhanh, mỗi năm tầm 2 đến 3cm.

Địa hình như vậy chỉ có cách ép cọc xuống độ sâu trên 20 m thì công trình mới vững, tốt nhất là 25 m nếu xây 3 tầng còn cao hơn thì phải 30 m móng nhà mới ổn định".

Độc giả nickname tnhhnhatan chia sẻ kinh nghiệm xây móng nhà, đối phó với tình trạng sụt lún ở TP HCM như trên. Bình luận được viết sau bài Nhà tôi 'mọc cao' gần 40 cm khi TP HCM 'chìm dần'.

Ở bài viết trước, độc giả vanHieu chia sẻ hiện tượng sụt lún đất nền, được anh theo dõi từ khi xây nhà năm 2019 ở khu vực quận Bình Tân cũ. Khi xây nhà năm 2019, độc giả này ép cọc thủy lực sâu 31-35m, sàn nhà đổ bê tông, khi xung quanh "chìm dần" vì sụt lún, nhà của anh ít ảnh hưởng nên có cảm giác "cao lên".

Số liệu cho thấy mỗi năm nước biển dâng một cm, tốc độ lún bình quân của TP HCM 2-5 cm khiến nhiều khu vực địa hình thấp, nền đất yếu đang "chìm dần".

Thực trạng này dẫn đến thế khó: Làm nền móng nhà tốn nhiều chi phí. Độc giả nickname dungqbcm nói: "Những khu vực sụt lún nhiều, khi xây nhà tiền ép cọc tốn kém chi phí".

Từ thực tế, độc giả nickname tronghoang9696 chia sẻ: "Chi phí ép cọc tốn tầm 10%. Lúc tôi làm nhà, phần thô hết 2,5 tỷ thì ép cọc chỉ hơn 200 triệu".

Độc giả pham_giap đưa lời khuyên: "Các bạn mới xây nhà nên xây nhà cao hơn lên so với mặt đường với độ cao cốt nền cho phép, vì tình trạng ở các thành phố lớn sẽ mỗi ngày một ngập lụt hơn do biến đổi khí hậu. Nhà làm nền thấp quá sẽ bị ngập lụt sao không xử lý được".

Trong khi đó, độc giả nickname aspirationmore băn khoăn:

"Việc ép cọc kiên cố không phải ai cũng không hiểu và không biết làm. Quan trọng là khả năng đầu tư tới đâu thì làm tới đó thôi.

Xây căn nhà với tiêu chí chắc chắn, kiên cố và không bị vượt quá số tiền đang có (nghĩa là không đổ nợ khi xây xong nhà) là điều tiên quyết đầu tiên".

Theo nghiên cứu của PGS.TS Lê Trung Chơn, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển bền vững (Đại học Tài nguyên và Môi trường) và cộng sự,tình trạng sụt lún tại TP HCMcó từ hơn một thập kỷ trước và hiện diễn biến rất nghiêm trọng. Giai đoạn 2006-2020, tốc độ lún ở thành phố bình quân 2-5 cm mỗi năm. Khu vực địa chất yếu hoặc tập trung nhiều công trình thương mại có thể lún 7-8 cm mỗi năm. Tương tự, kết quả nghiên cứu của Cheryl Tay cùng các đồng nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) phối hợp các chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực thuộc NASA và Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, cho thấy TP HCM thuộc nhóm thành phố lún nhanh hơn tốc độ nước biển dâng.

Hữu Nghị tổng hợp