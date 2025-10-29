Nhà tôi 'mọc cao' gần 40 cm khi TP HCM 'chìm dần'

Khi xây nhà năm 2019, tôi ép cọc thủy lực sâu 31-35m, sàn nhà đổ bê tông.

"Tôi sống ở ở phường An Lạc, Bình Tân cũ, TP HCM. Chuyện thật nhưng không ai tin: Tôi hay nói nhà tôi biết mọc cao, mỗi năm nhà tôi cao khoảng 7 cm. Tôi có vạch đo từ khi xây nhà năm 2019 đến nay, đã mọc cao lên gần 40 cm.

Một kinh nghiệm cho ai xây nhà khu vực này là móng nhà cần ép thủy lực cọc bê tông hết tải trọng, sâu khoảng từ 31 m đến 35 m. Hơi tốn nhưng đừng tiếc tiền, và đừng nghe thầu xây dựng ép cọc ngắn hơn nhé. Nếu ngắn hơn sẽ nứt tường.

Nền nhà tầng trệt nên đổ sàn bê tông như đổ mái, chứ không sau một năm là bị sụt nền.

Một lưu ý nữa là nếu ép thủy lực như tôi nói thì đừng làm nền cao hơn mặt đường nhiều, chỉ khoảng 20 cm thôi, vì mỗi năm nhà sẽ mỗi cao thêm do đường sụt. Lâu năm, nhà sẽ bị cao, khó lên xuống, rồi phải hạ nền cực khổ, tốn kém. Chia sẻ với mọi người".

Độc giả vanHieu chia sẻ như trên, cho biết hiện tượng sụt lún đất nền, được anh theo dõi từ khi xây nhà năm 2019 ở khu vực quận Bình Tân cũ. Bình luận này được viết sau hiện tượng TP HCM 'chìm dần', mỗi năm nước biển dâng một cm, tốc độ lún bình quân của TP HCM 2-5 cm khiến nhiều khu vực địa hình thấp, nền đất yếu đang "chìm dần".

Cách đó gần 20 km, độc giả Hưởng Hoàng ghi nhận tương tự: "Tôi theo dõi khu nhà chung cư nơi tôi ở (An Phú, quận 2 cũ) từ năm 2018 đến 2020 thì vỉa hè đã bị lún xuống khoảng 16 cm so với nền nhà, tương đương một bậc lên xuống".

Về nguyên nhân gây sụt lún, chuyên gia cho rằng TP HCM nằm trên nền địa chất yếu, đặc biệt là các lớp trầm tích trẻ Holocen rất dễ bị nén.

Việc khai thác nước ngầm quá mức là lý do chính, làm hạ thấp áp lực lỗ rỗng trong đất, dẫn đến nén chặt. Bên cạnh đó đô thị hóa nhanh với nhiều công trình xây dựng gia tăng tải trọng tĩnh lên nền đất yếu, cộng với tải trọng từ hoạt động giao thông càng làm sụt lún trầm trọng hơn.

Độc giả dangdinhcuong1984 nói: "Tôi ở quận Bình Tân cũ, thấy ở đây có rất nhiều cơ sở tư nhân khoan lấy nước ngầm một cách vô tư vô tội, sử dụng bơm hút công suất lớn để làm nước đá, rồi làm nước lọc bán đi rất nhiều.

Nhóm chuyên gia sử dụng radar vệ tinh để đo tốc độ sụt lún 48 thành phố ven biển đông dân nhất thế giới từ năm 2014 đến 2020. Tại 44 thành phố, những khu vực sụt lún nhanh nhất đang chìm nhanh hơn mực nước biển dâng. Các thành phố ở phía nam và Đông Nam Á nằm trong số những nơi sụt lún nhiều nhất.

Độc giả duchuyng148 bày tỏ: "Sụt lún không chỉ riêng TP HCM, nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự. Quan trọng là chúng ta nhìn nhận đúng và có giải pháp kỹ thuật để thích nghi".

Đồng quan điểm, độc giả Hien Bui cho rằng thành phố cần tập trung nguồn lực để xử lý tận gốc, đồng thời xây dựng chiến lược thích ứng lâu dài:

"TP HCM nên tập trung tối đa nguồn lực cho vấn đề này trước, giải quyết tận gốc và có các chính sách 'sống chung hợp lý' với nó, như các chuyên gia đã phân tích. Một hai năm gần đây, tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng cho dù thành phố đã áp dụng rất nhiều phương án chống ngập".

Theo nghiên cứu của PGS.TS Lê Trung Chơn, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển bền vững (Đại học Tài nguyên và Môi trường) và cộng sự, tình trạng sụt lún tại TP HCM có từ hơn một thập kỷ trước và hiện diễn biến rất nghiêm trọng. Giai đoạn 2006-2020, tốc độ lún ở thành phố bình quân 2-5 cm mỗi năm. Khu vực địa chất yếu hoặc tập trung nhiều công trình thương mại có thể lún 7-8 cm mỗi năm. Tương tự, kết quả nghiên cứu của Cheryl Tay cùng các đồng nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) phối hợp các chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực thuộc NASA và Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, cho thấy TP HCM thuộc nhóm thành phố lún nhanh hơn tốc độ nước biển dâng.

