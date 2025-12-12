TP HCM xây cầu đi bộ kết nối phố Nguyễn Huệ với bến Bạch Đằng

Thành phố sẽ xây hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng nối phố Nguyễn Huệ và Thái Văn Lung sang bến Bạch Đằng để giảm ùn ứ, an toàn cho người qua đường.

Chính quyền TP HCM ngày 11/12 chấp thuận chủ trương đầu tư hai cầu đi bộ cùng với chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son ở khu vực công viên bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), theo đề xuất của Sở Xây dựng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và không yêu cầu thanh toán.

Vị trí hai cầu đi bộ kết nối với bến Bạch Đằng. Đồ họa: Tâm Thảo

Hai cầu đi bộ có kết cấu thép, mỗi cầu rộng 6 m. Một nằm ở ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn), công trình còn lại ở nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (trước tòa nhà The Landmark). Mỗi cầu được bố trí thang máy để thuận tiện cho người sử dụng, kết hợp chiếu sáng mỹ thuật tạo điểm nhấn cảnh quan.

Cùng với xây hai cầu, thành phố sẽ cải tạo cầu bến B và C - Ba Son nằm giáp sông Sài Gòn. Với cầu bến B, các hạng mục gồm sửa chữa, vệ sinh, lắp đặt hàng rào, lan can, cầu dẫn. Khu vực bờ sông sẽ bố trí các tiểu cảnh phục vụ tham quan và lắp hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera, cây xanh cùng các tiện ích. Riêng cầu bến C sẽ cải tạo thành đảo hoa và mảng xanh tạo điểm nhấn cảnh quan.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ dành cho hai cầu đi bộ và phần còn lại chỉnh trang cầu bến B và C. Nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí, quản lý vận hành theo hợp đồng BT và không yêu cầu thanh toán. Đổi lại, họ được một số ưu đãi như lắp đặt, trình chiếu nội dung cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại tại các màn hình Led lắp đặt ở hai cầu bộ hành, cầu bến B, C cùng một số điểm dịch vụ như quầy giải khát.

Hàng chục nghìn người ở đường Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng chờ xem diễn binh dịp 30/4/2025. Ảnh: Đình Văn

Dự kiến, hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng sẽ hoàn thành trước 30/4/2026. Riêng hạng mục cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và C sẽ xong trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để phục vụ người dân đón năm mới.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670 m, khánh thành năm 2015, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến vui chơi, đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện lớn ở thành phố. Song song đó, đường Thái Văn Lung cũng đang được nghiên cứu cải tạo thành không gian mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và tuyến phố mẫu ở khu trung tâm.

Ở đối diện, công viên bến Bạch Đằng sau khi chỉnh trang cuối năm 2021 cũng trở thành điểm đến đông đúc. Tuy nhiên, việc đi bộ giữa các khu vực này gặp nhiều bất tiện khi phải băng qua đường Tôn Đức Thắng vốn có mật độ xe lớn nên dễ xảy ra ùn ứ, tai nạn.

Tại công viên bến Bạch Đằng, đơn vị thi công cũng đang xây dựng cầu đi bộ quy mô lớn vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm, tổng vốn 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan, thu hút đông người dân, du khách. Việc bổ sung hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và chỉnh trang các cầu bến sẽ tạo thuận tiện đi lại và tăng sức hấp dẫn cho toàn bộ khu vực này.

Giang Anh