TP HCM tính xây ngầm metro Bến Thành - Cần Giờ qua bến Nhà Rồng

Tuyến metro kết nối khu trung tâm với Cần Giờ được nghiên cứu phương án đi ngầm qua bến Nhà Rồng, đồng bộ mở rộng bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên ở mặt đất.

Theo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường sau buổi làm việc mới đây về dự án, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án tuyến, vị trí các công trình trên tuyến, thẩm định và trình thành phố trong tháng 3.

Lãnh đạo thành phố lưu ý giải pháp phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án, đồng thời hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

Riêng khu vực bến Nhà Rồng – Khánh Hội trên địa bàn phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), tuyến metro được yêu cầu nghiên cứu phương án đi ngầm, và bố trí điểm chuyển tiếp lên mặt đất phù hợp.

Khu bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện khu bến Nhà Rồng – Khánh Hội chuẩn bị được TP HCM triển khai dự án mở rộng di tích – Bảo tàng Hồ Chí Minh, kết hợp xây dựng công viên cây xanh đa chức năng với tổng diện tích khoảng 39,5 ha, đồng thời mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8 làn xe. Vì vậy, phương án tuyến metro đi qua khu vực này đang được tính toán lại để đảm bảo đồng bộ hạ tầng.

Metro Bến Thành – Cần Giờ dài gần 54 km, do Công ty Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đầu tư. Tuyến dự kiến bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành (quận 1 cũ), sau đó đi dọc khu đất công viên song song đường Lê Lai, đến Nguyễn Thái Học rẽ theo Ký Con và vượt rạch Bến Nghé.

Sau đó, tuyến chuyển hướng đông bắc theo trục Hoàng Diệu, đến giao lộ Nguyễn Tất Thành thì bẻ sang đông nam, đi theo hành lang đường Đoàn Như Hài. Tuyến tiếp tục qua khu cảng Nhà Rồng, đến gần cầu Tân Thuận 2 thì nhập vào đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao Nguyễn Thị Thập, tới phường Tân Mỹ rồi kéo dài về Cần Giờ.

Hướng tuyến trước đây của dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ. Đồ họa: Khánh Hoàng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 102.430 tỷ đồng, chưa gồm gần 13.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả. Tuyến được thiết kế tốc độ tối đa 350 km/h. Giai đoạn một dự kiến có hai ga Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot rộng 39 ha.

Dự án đã được động thổ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2028, kỳ vọng tạo tuyến vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ.

Giang Anh