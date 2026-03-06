TP HCM sẽ mở rộng khu bảo tàng ở bến Nhà Rồng gấp 10 lần

Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội được đề xuất cải tạo và mở rộng với quy mô 11 ha, gấp gần 10 lần hiện nay, dự kiến khánh thành dịp 2/9.

Đề xuất nêu trong tờ trình vừa được Đảng ủy UBND TP HCM gửi Ban Thường vụ Thành ủy, sau khi thống nhất phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, với tổng diện tích khoảng 39,51 ha.

Khu di tích, bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP HCM trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu cảng này nằm ven sông Sài Gòn, thuộc phường Xóm Chiếu, giáp trung tâm quận 1 (cũ), cách phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng vài trăm mét. Trong khu vực này, Bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP HCM - gắn với sự kiện lịch sử ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.

Năm 2016, TP HCM từng chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội với phần lớn diện tích xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại. Hiện dự án đã bị hủy và thành phố định hướng chuyển toàn bộ khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội sang phát triển công viên cây xanh cùng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Ngoài việc dành khoảng 11 ha cho khu di tích - bảo tàng, Đảng ủy UBND TP HCM đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành về phía cảng, đạt tối thiểu 8 làn xe, gấp đôi hiện nay, kết hợp xây cầu Tân Thuận 1 mới thay cầu hiện hữu.

Phần diện tích còn lại, thành phố sẽ bố trí công viên cây xanh đa chức năng với các tiện tích công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, cảng hành khách và khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa.

Khu đất cảng Nhà Rồng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo

Toàn bộ các hạng mục nêu trên được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Trong đó, giai đoạn một của dự án với việc mở rộng, cải tạo khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành dịp 2/9 năm nay.

Trước đó, theo đồ án quy hoạch chi tiết tại khu vực trên, khu đất Bảo tàng Hồ Chí Minh có ký hiệu K1, diện tích khoảng 1,4 ha. Việc cải tạo và mở rộng nơi đây được thành phố định hướng trở thành công trình biểu tượng về truyền thống, văn hóa, lịch sử với nội dung và hình thức trưng bày hiện đại, mang bản sắc riêng. Việc này cũng giúp hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực mở rộng.

Giang Anh