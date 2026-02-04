TP HCM tính mở tuyến xe buýt đón khách đi sân bay Long Thành

Thành phố sẽ mở 7 tuyến buýt kết nối nhiều khu vực trọng điểm đến sân bay Long Thành, nhằm tạo thuận lợi cho khách khi cảng hàng không này khai thác từ tháng 6.

Đây là một trong những định hướng được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP HCM nghiên cứu nhằm bổ sung phương thức đi lại, giảm chi phí cho hành khách. Hiện quãng đường từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành dài khoảng 40 km, trong khi các tuyến cao tốc, metro kết nối vẫn chưa hoàn thiện.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm, cho biết dự kiến có 7 tuyến xe buýt được nghiên cứu triển khai kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, 3 tuyến xuất phát từ khu vực TP HCM cũ, 2 tuyến từ Bình Dương cũ và 2 tuyến từ Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Công trường thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Ba điểm đầu tuyến tại TP HCM cũ được xem xét đặt tại các đầu mối vận tải lớn gồm sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới và bến xe buýt Sài Gòn, giúp hành khách thuận tiện trung chuyển từ nhiều hướng.

Các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được TP HCM phối hợp với Đồng Nai hoàn thiện, bao gồm lựa chọn loại xe và hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu đơn vị khai thác. Lộ trình các tuyến ưu tiên đi cao tốc để rút ngắn thời gian di chuyển.

Hiện nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ xe buýt và giao thông công cộng quanh sân bay Long Thành đã được chuẩn bị. Khi sân bay khai thác từ tháng 6, kết nối bằng xe buýt có thể sẵn sàng.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Một số hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành cuối năm 2025 và dự kiến vận hành thương mại từ tháng 6/2026.

Giai đoạn đầu, sân bay được dự báo chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại từ TP HCM. Tuy nhiên, kết nối hiện nay còn hạn chế, chủ yếu dựa vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 1, 51. Ngoài việc mở rộng cao tốc, các dự án như metro Bến Thành – Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành đang được thúc đẩy đầu tư.

Hiện trạng và các tuyến kết nối TP HCM - Đồng Nai trong tương lai. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Giang Anh