TP HCM thêm xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng

Thành phố sẽ bổ sung 500 xe đạp điện vào hệ thống giao thông công cộng trước Tết, với giá thuê 20.000 đồng/30 phút, gấp 4 lần giá thuê xe đạp truyền thống.

Sáng 14/1, ông Đỗ Bá Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải số Trí Nam - đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống, cho biết xe đạp điện dự kiến được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán. Loại xe mới được trang bị bàn đạp kết hợp động cơ điện, sử dụng pin có thể thay thế tại các trạm trong mạng lưới.

Theo nhà đầu tư, khi pin gần cạn, xe sẽ phát tín hiệu cảnh báo để người dùng chủ động đưa về trạm đổi pin. Trường hợp chưa kịp thay, xe vẫn có thể sử dụng như xe đạp thông thường, bảo đảm hành trình không bị gián đoạn.

Khách quét mã QR để thuê xe đạp truyền thống đang hoạt động ở TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Hạ Giang

Giá thuê xe đạp điện dự kiến ở mức 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút và 65.000 đồng cho 120 phút. Khách có thể quét mã QR trên xe thông qua ứng dụng TNGO hoặc Zalo để đăng ký, mở khóa và sử dụng dịch vụ tương tự mô hình xe đạp công cộng hiện nay.

Dịch vụ xe đạp công cộng tại TP HCM được triển khai từ cuối năm 2021 với 43 trạm và gần 400 xe, sau đó mở rộng lên 52 trạm, hơn 500 xe, chủ yếu tại khu vực trung tâm, gần các đầu mối giao thông, thương mại và du lịch. Giá thuê xe đạp thường là 5.000 đồng cho 30 phút và 10.000 đồng cho một giờ.

Theo thống kê, năm 2022 hệ thống ghi nhận gần 320.000 lượt sử dụng, năm 2023 giảm còn hơn 164.000 lượt và năm 2024 khoảng 80.400 lượt. Nhà đầu tư cho rằng mức sụt giảm nằm trong dự tính khi dịch vụ chuyển từ giai đoạn trải nghiệm sang phục vụ nhóm khách có nhu cầu thực. Tuy nhiên, xe đạp truyền thống còn hạn chế với người cần đi nhanh hoặc xa, do đó việc bổ sung xe đạp điện sẽ tăng tính linh hoạt và khả năng cạnh tranh với xe máy.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM đánh giá, việc đưa xe đạp điện vào hệ thống giúp đa dạng hóa lựa chọn đi lại, phù hợp định hướng phát triển giao thông xanh và tăng kết nối giữa xe buýt, metro trong thời gian tới.

Cùng với mô hình này, TP HCM gần đây cũng đưa vào khai thác làn đường ưu tiên cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, được xem là bước khởi đầu hình thành mạng lưới làn riêng, khuyến khích người dân sử dụng xe đạp gắn với giao thông công cộng.

Ngoài TP HCM, tháng 12/2025, Công ty Trí Nam đã triển khai 500 xe đạp điện trong mạng lưới xe đạp công cộng tại Hà Nội, với 130 trạm trong khu vực Vành đai 1 và kế hoạch mở rộng sang Vành đai 2, Vành đai 3.

Giang Anh