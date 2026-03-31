TP HCM sẽ lắp 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trong tháng 4

Thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn tất lắp 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè trước 20/4, trong bối cảnh hạ tầng sạc hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 4, toàn thành phố cần lắp 60 trạm sạc và 3.000 tủ đổi pin. Mục tiêu này sẽ tăng lên khoảng 100 trạm sạc và 20.000 tủ vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện chậm khi mới có 173 vị trí với 411 tủ được lắp đặt, dù Sở Xây dựng đã công bố 762 vị trí (hơn 2.000 tủ), trong đó 300 vị trí với 850 tủ đã được cấp phép.

Để tăng tốc, Sở giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP HCM phối hợp các đơn vị rà soát hạ tầng hiện hữu như trạm xe buýt, vỉa hè, khu đất trống, dải đất dọc kênh rạch... Danh sách các vị trí đủ điều kiện lắp đặt phải gửi về Sở trước ngày 10/4 để xem xét, công bố.

Tủ đổi pin đặt thử nghiệm trên vỉa hè đường Lê Lai, phường Bến Thành (quận 1 cũ), tháng 1/2026. Ảnh: Hạ Giang

Các đơn vị chịu trách nhiệm đề xuất vị trí trên vỉa hè phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đồng thời chủ động hướng dẫn và xử lý vướng mắc. Doanh nghiệp lắp đặt được yêu cầu rà soát các điểm đã công bố, đẩy nhanh thủ tục cấp phép để triển khai.

Theo tiêu chí của thành phố, tủ đổi pin có thể bố trí trên vỉa hè, dải cây xanh, trụ điện hoặc mảng xanh dọc các tuyến đường rộng, ưu tiên khu vực đã có trạm sạc và vị trí bên hông nhà chờ xe buýt. Khu vực lắp đặt cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn, môi trường và mỹ quan, gồm không gian dừng đỗ, hướng tiếp cận và hệ thống camera giám sát.

Ngược lại, các vị trí như giao lộ, lối ra vào, vạch qua đường, lối đi cho người khuyết tật, trước nhà dân dễ phát sinh khiếu nại hoặc nơi tập trung nhiều hạ tầng kỹ thuật sẽ không được bố trí.

Hiện TP HCM có hơn 100.000 xe máy điện nhưng chỉ khoảng 300 trụ sạc nhanh, chưa đáp ứng nhu cầu. Người dân chủ yếu sạc tại nhà hoặc chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và cháy nổ. Vì vậy, mô hình tủ đổi pin được nhiều tài xế và chuyên gia ủng hộ do giúp rút ngắn thời gian chờ, tăng an toàn và hạn chế áp lực tại các khu dân cư.

