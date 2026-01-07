TP HCM cho phép lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Lãnh đạo TP HCM thống nhất cho triển khai trước đề xuất của doanh nghiệp lắp khoảng 20.000 tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè để khuyến khích giao thông xanh.

Nội dung trên được nêu trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được sau buổi làm việc với các đơn vị liên quan về đề xuất triển khai mô hình tủ đổi pin.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, công bố công khai tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, cùng danh sách các tuyến vỉa hè đủ điều kiện. Việc triển khai phải minh bạch, không phân biệt đối xử, tránh độc quyền, tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp đủ năng lực tham gia.

Tủ đổi pin đặt thử nghiệm trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Gò Vấp, ngày 25/12. Ảnh: Đình Văn

Sở Xây dựng được yêu cầu làm rõ cơ chế quản lý sau đầu tư, xác định trách nhiệm doanh nghiệp trong quá trình vận hành, đồng thời tính toán kỹ các yếu tố an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, môi trường và phương án xử lý sự cố.

Để thuận lợi triển khai, lãnh đạo thành phố giao Công an TP HCM, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực và các địa phương phối hợp Sở Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đổi pin.

Trước đó, Sở Xây dựng cho biết hai doanh nghiệp Great Wealth và V-Green đề xuất đầu tư khoảng 20.000 tủ đổi pin xe máy điện tại cột đèn chiếu sáng công cộng hoặc vỉa hè đủ điều kiện. Mỗi tủ gồm 6–12 khay chứa pin, công suất 6–12 kW, phục vụ nhiều dòng xe điện phổ biến như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast.

Các doanh nghiệp này cam kết tự đầu tư, vận hành và bảo trì hệ thống bằng nguồn vốn của mình. Khi được chấp thuận, họ dự kiến hoàn thành lắp đặt toàn bộ trong quý I/2026 và sẽ di dời, tháo dỡ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Hiện TP HCM có hơn 100.000 xe máy điện nhưng chỉ khoảng 300 trụ sạc nhanh, chưa đáp ứng nhu cầu. Người dân chủ yếu sạc tại nhà, chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ. Vì vậy, mô hình tủ đổi pin được nhiều tài xế và chuyên gia ủng hộ do giúp rút ngắn thời gian chờ, tăng an toàn và hạn chế mâu thuẫn tại các khu chung cư chưa có điểm sạc.

Giang Anh