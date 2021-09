TP HCM sẽ chấm điểm an toàn cho hoạt động vận tải

6 tiêu chí bắt buộc, 4 tiêu chí bổ sung trong hoạt động vận tải đang được TP HCM xây dựng để chấm điểm an toàn trong công tác phòng, chống Covid-19.

Mỗi tiêu chí có thang điểm từ 0 đến 10, doanh nghiệp vận tải đạt 10 tiêu chí sẽ được 100 điểm (tương đương 100%). Trường hợp không có tiêu chí bắt buộc bị 0 điểm và chỉ số an toàn từ 70% trở lên được hoạt động; không có tiêu chí bắt buộc 0 điểm nhưng chỉ số an toàn từ 60% đến dưới 70% phải khắc phục trong 2 ngày. Trường hợp chỉ số an toàn dưới 60% hoặc ít nhất một tiêu chí bắt buộc không đạt phải dừng hoạt động.

Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ tài xế xe chở hàng trên đường Nguyễn Bỉnh Kiêm, quận 1 hồi cuối tháng 8. Ảnh: Gia Minh

Trong các tiêu chí bắt buộc, đầu tiên là người phục vụ, lái xe đáp ứng điều kiện tiêm vaccine Covid-19. Trong đó người có "thẻ xanh" được chấm 10 điểm; "thẻ vàng" được 7 điểm. Nếu trên xe có người chưa đáp ứng một trong hai điều kiện trên sẽ bị chấm 0 điểm. Tiêu chí kế đến là tài xế, nhân viên phục vụ khi xét nghiệm Covid-19 định kỳ được chấm 10 điểm; không thường xuyên được 5 điểm và 0 điểm nếu không thực hiện.

Bốn tiêu tiêu chí bắt buộc khác gồm: thực hiện 5K (tuân thủ được 10 điểm, không thực hiện 0 điểm); có dung dịch rửa tay cho khách, khử khuẩn xe... (có trang bị 10 điểm, không có bị 0 điểm). Kế đến là hạn chế số lượng người trên xe, đảm bảo giãn cách; có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên xe...

Ngoài 6 tiêu chí bắt buộc nêu trên, 4 tiêu chí bổ sung gồm: có thành lập ban chỉ đạo (tổ công tác), kế hoạch an toàn phòng, chống dịch tại đơn vị; vệ sinh, khử khuẩn xe sau mỗi chuyến đi; mức độ thông thoáng trên xe; có vách ngăn giữa lái xe và hành khách.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, trong các tiêu chí nêu trên, một số nội dung đã thực hiện trước đó và hiện sở đã rà soát, cập nhật, gửi Sở Y tế đánh giá để hoàn chỉnh. Việc này nhằm áp dụng đồng bộ, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

TP HCM dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng từ 9/7, khi bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16. Hiện chỉ một số nhóm công việc như xe công vụ, chở chuyên gia, công nhân, người bệnh... được hoạt động với điều kiện đảm bảo các yêu cầu phòng dịch. Riêng xe vận chuyển hàng hoá đang được cấp giấy nhận diện mã QR để hoạt động.

TP HCM trải qua ngày thứ 106 giãn cách xã hội và là ngày thứ 23 siết chặt giãn cách theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Đến tối qua, thành phố ghi nhận 303.475 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9.

Gia Minh