TP HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9

Chủ trì buổi họp báo chiều 13/9, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9.

Đây là lần đầu tiên ông Phan Văn Mãi chủ trì họp báo trên cương vị Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố.

Chủ tịch TP HCM Phan Văn Mãi tại buổi họp báo chiều 13/9. Ảnh: Hữu Công

Buổi họp báo bắt đầu lúc 16h, trong bối cảnh TP HCM chỉ còn hai ngày nữa sẽ hết đợt giãn cách xã hội kéo dài 30 ngày (15/8-15/9). Hiện thành phố ghi nhận hơn 298.000 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và trải qua 105 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có 22 ngày siết chặt với nguyên tắc "ai ở đâu yên đó".

Theo ông Mãi, mục tiêu của Nghị quyết 86 ngày 15/9 TP HCM kiểm soát được dịch bệnh. Thời gian qua, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng so tiêu chí Bộ Y tế đề ra thì địa phương còn một số nội dung chưa đạt được. Vì vậy, để đảm bảo việc chống dịch của thành phố bền vững hơn, từng bước nới lỏng, phục hồi các hoạt động kinh tế tế - xã hội làm sao cho hài hòa giữa phòng dịch và đảm bảo các hoạt động thiết yếu của đời sống xã hội.

"Thành phố quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 thêm một thời gian nữa, dự kiến đến cuối tháng 9", ông Mãi nói và cho biết một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như Cần Giờ, Củ Chi, quận 7, Phú Nhuận, Nhà Bè, 5, 11 có thể áp dụng Chỉ thị 16- hay 15+ để đảm bảm kết quả chống dịch bền vừng và để thành phố có sự chuẩn bị cần thiết thêm nữa cho giai đoạn phục hồi mở cửa sau giai đoạn dich bệnh.

Về kết một số kết quả tích cực trong phòng chống dịch thời gian qua, theo ông Mãi, đầu tiên là công tác giãn cách khi tỷ lệ vùng đỏ được thu hẹp, mở rộng vùng xanh. Đến nay theo thống kê có 53% tổ dân phố là vùng xanh. Tỷ lệ các ca dương tính giảm rõ rệt qua các đợt xét nghiệm 1, 2, 3 và tỷ lệ vùng xanh còn tăng. Quận 7, Cần Giờ, Củ Chi đã đạt được một số kết quả tích cực, cơ bản kiểm soát được dịch. Các địa phương Phú Nhuận, Nhà Bè, quận 5, 11 đạt được kết quả rõ rệt, dự kiến 15/9 sẽ công bố một số kết quả tích cực.

Tiếp nữa, công tác quản lý thu dung, điều trị có những bước tiến đáng kể, phù hợp với diễn biến dịch phức tạp của thành phố. F0 được cận thuốc, hỗ trợ y tế kịp thời. Sự giúp đỡ của các tổ quân y giúp quản lý F0 hiệu quả. Tất cả điều này giúp số ca cấp cứu, tử vong giảm đi.

Về công tác tiêm vaccine, đến nay đã có 6,5 triệu người mũi 1, chiếm trên 90% dân số 18 tuổi trở lên, 1,3 triệu tiêm mũi 2, đạt 19%. Việc phủ vaccine là điều kiện quan trọng giúp TP HCM khôi phục lại cuộc sống mới, mở rộng hoạt động kinh tế sau này.

Tiếp tục giãn cách, TP HCM sẽ triển khai gói an sinh như thế nào? Ông Phan Văn Mãi nói, khi thành phố thực hiện giãn cách kéo dài, vấn đề an sinh cho người dân rất quan trọng. Thủ tướng nói ai ở đâu thì phải đảm bảo an sinh, không để người dân thiếu ăn thiếu mặc, đây là mục tiêu nhưng cũng là mệnh lệnh.

Sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát, TP HCM có gói ban đầu nhưng vừa hỗ trợ xong số ượng phát sinh lên rất nhiều, ở gói thứ 2 cũng vậy. Do thời gian giãn cách lâu, số lượng tăng lên. Tuy nhiên có nguyên nhân chủ quan từ các cấp chính quyền, cơ sở khi rà soát chưa đầy đủ, sai người được hưởng. Đây là khuyết điểm của chính quyền thành phố. Thời gian qua quận huyện đã kịp thời kiểm tra, đôn đốc anh em, xử lý trường hợp vi phạm.

Để điều chỉnh, thành phố tính toán có gói mới. Hiện thành phố khẩn trương rà soát những trương hợp khó khăn để có danh sách tương đối đầy đủ để hỗ trợ. Đến chiều qua địa phương đã nhận được danh sách 312 xã phường thị trấn. Danh sách này cần được rà soát, tổng hợp đầy đủ nhất để không ai bị sót. Nếu đúng người được hỗ trợ mà sót thành phố sẽ bổ sung.

Vừa qua, thành phố cấp 14.000 tấn gạo đợt một đến người dân. Địa phương cũng cung cấp gói an sinh, đến giờ này cấp 1,8 triệu túi an sinh. Theo thống kế, hiện gói hỗ trợ đợt 1, 2 có tổng kinh phí gần 6.500 tỷ đồng, dự kiến mức hỗ trợ gói thứ 3 thời gian tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là số lượng kinh phí rất lớn nhưng TP HCM phải làm để trỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ra sao? Ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang tập hợp các kiến nghị, làm việc với doanh nghiệp đề đề xuất với Trung ương các chính sách thuế phí, tín dụng. Thành phố có gói kích cầu để kích thách sản xuất, đào tạo lao động, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ. Chính sách nào của thành phố sẽ sớm ban hành, còn liên quan Trung ương sẽ tập hợp để gửi trung ương. Trong thời gian gần đây, Thủ tướng liên tục có những cuộc làm việc với doanh nghiệp để đưa ra những quyết sách phù hợp.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (thứ hai từ trái sang) chủ trì họp báo chiều 13/9 cùng các ông: Lê Hải Bình, Phó ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo TP HCM; Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM. Ảnh: Hữu Công

Trước đó, tại hội nghị Thành ủy TP HCM mở rộng chiều 11/9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói có thể thành phố không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát dịch trước ngày 15/9 theo Nghị quyết 86. Do đó, TP HCM phải "xin thêm một thời gian nữa", có thể tới hết tháng 9 để hoàn thành. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố được giao thảo luận để có văn bản sớm xin ý kiến của Chính phủ.

Về lý do TP HCM cần thêm hai tuần để kiểm soát Covid-19, lãnh đạo Thành ủy thành phố cho rằng đây quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh. Theo đó, TP HCM đang ghi nhận hơn 100.000 F0 cần quản lý, điều trị. Sau hai tuần, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa việc thành phố hạn chế, ngăn chặn được nguồn lây lan.

Ngoài ra, thành phố đang có tốc độ, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine Covid-19 ở mức cao. Sau hai tuần, kháng thể của người được tiêm chủng sẽ được nâng lên, tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ. "Với hai lý do vừa phân tích, cộng với các biện pháp khác nhằm ổn định tình hình, tăng cường, nâng cao chất lượng điều trị, chắc chắn thành phố sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ", ông Nên nói.

Nghị quyết 86 của Chính phủ ban hành ngày 10/8 đặt mục tiêu TP HCM kiểm soát được dịch trước 15/9.

Hôm 10/9, TP HCM đã lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp về Kế hoạch phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế của TP HCM sau ngày 15/9. Theo đó, TP HCM dự kiến áp dụng "thẻ xanh, thẻ vàng Covid" để kiểm soát mức độ tham gia hoạt động xã hội của người dân.

Kế hoạch phục hồi kinh tế của TP HCM dự kiến gồm 3 giai đoạn: từ ngày 16/9 đến 31/10; 31/10 đến 15/1/2022 và sau sau 15/1/2022.

*Tiếp tục cập nhật.

Hữu Công