Vành đai 4 TP HCM dự kiến khởi công giữa năm 2026

Tuyến vành đai dài 159 km qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng dự kiến khởi công tháng 6-9/2026, hoàn thành sau hai năm.

Kế hoạch tổng thể triển khai dự án vừa được Sở Xây dựng trình UBND TP HCM nhằm xem xét, phối hợp với các địa phương liên quan chuẩn bị các bước thực hiện.

Toàn tuyến Vành đai 4 có tổng chiều dài 207 km, trong đó khoảng 47 km qua Bình Dương (cũ) là dự án riêng đã khởi công giữa năm nay. Phần còn lại dài hơn 159 km, được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Tuyến chia làm 10 dự án thành phần, gồm hai nhóm giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh (đầu tư công) và tuyến chính cao tốc theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo dự thảo kế hoạch triển khai, với nhóm dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng sẽ triển khai từ tháng 2/2026 và hoàn tất trong năm. Trong đó, giữa năm 2026 phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng để đủ điều kiện khởi công, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028.

Đối với nhóm dự án triển khai theo hình thức BOT, việc khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025, phê duyệt dự án vào tháng 3/2026. Công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BOT dự kiến hoàn tất giữa năm 2026, khởi công tháng 9/2026 và hoàn thành vào quý II/2028.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan thống nhất khung tiêu chuẩn áp dụng chung cho toàn tuyến, đồng bộ giải pháp kỹ thuật tại nơi tiếp giáp giữa các dự án thành phần. Ba địa phương cũng sẽ thống nhất đơn giá bồi thường tại khu vực giáp ranh, bảo đảm tương đồng và đúng quy định... Trường hợp phát sinh vướng mắc đột xuất vượt thẩm quyền, các tỉnh thành sẽ chủ động báo cáo bộ, ngành và Trung ương để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Trước đây, Vành đai 4 qua TP HCM chỉ khoảng 17 km. Sau khi sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, chiều dài tuyến đường qua thành phố tăng lên gần 83 km - trở thành đoạn dài nhất toàn tuyến.

Vành đai 4 hiện là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Giai đoạn đầu, tuyến được thiết kế 4 làn cao tốc, nhưng giải phóng mặt bằng với quy mô hoàn chỉnh cho 8 làn xe để dự trữ quỹ đất mở rộng sau này. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP HCM mà còn cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Khu vực TP HCM được quy hoạch bao quanh bởi ba tuyến vành đai, giúp giảm ùn tắc nội thành và liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngoài Vành đai 4, tuyến Vành đai 3 đi qua thành phố và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, dài hơn 76 km, đang thi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ năm 2026. Riêng Vành đai 2 nằm trọn trong địa phận TP HCM, dài khoảng 64 km, còn một số đoạn đang thi công và chuẩn bị được đầu tư để khép kín.

