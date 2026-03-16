TP HCM nóng ẩm nhẹ trong đêm chạy lớn nhất Việt Nam

VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026 sẽ diễn ra trong điều kiện nóng ẩm nhẹ vào sáng 22/3, với nhiệt độ khoảng 24-25 độ C và độ ẩm hơn 60%.

Các cự ly của giải lần lượt xuất phát từ 0h05 đến 2h30 ngày 22/3. Đây là thời điểm nền nhiệt TP HCM xuống mức thấp nhất trong ngày, dao động khoảng 24-25 độ C. Việc thi đấu vào khung giờ đêm giúp runner tránh được cái nóng vào cuối mùa khô ở miền Nam.

Theo dữ liệu từ AccuWeather, xác suất mưa cuối tuần này chỉ khoảng 2%, gió duy trì ở mức nhẹ khoảng 13 km/h. Thời tiết khô ráo, mát mẻ giúp hạn chế nguy cơ trơn trượt, tạo điều kiện thuận lợi để VĐV duy trì nhịp chạy.

Nam runner tươi cười đập tay CĐV trên đường chạy VnExpress Marathon HCMC Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Tuy nhiên, độ ẩm dự kiến duy trì ở mức 61%. Con số này không quá cao nhưng vẫn khiến cơ thể dễ mất nước khi vận động kéo dài. Điều này đặc biệt rõ ở hai cự ly 42km và 21km, khi thời gian thi đấu dài và cơ thể liên tục đổ mồ hôi.

Một thách thức khác dành cho những runner hoàn thành cuộc đua sau khi mặt trời mọc là sự chênh lệch nhiệt độ. Ban ngày, nền nhiệt TP HCM có thể tăng nhanh và đạt mức cao nhất lên tới 35 độ C. Khi trời sáng, cảm giác nóng hầm hập rõ rệt sẽ khiến việc duy trì pace (tốc độ) trở nên khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn đầu cuộc đua.

Để hỗ trợ VĐV, ban tổ chức bố trí hệ thống trạm tiếp nước dày, cách nhau khoảng 2 km, trên toàn tuyến. Cự ly 10km xuất phát lúc 0h05 được bố trí 5 trạm tiếp nước, trong khi cự ly 5km khởi tranh lúc 0h45 có 2 trạm nước.

Với hai cự ly dài, 21km xuất phát lúc 2h30 có 10 trạm, còn 42km xuất phát lúc 1h15 có tổng cộng 22 trạm tiếp nước dọc đường chạy. Khoảng 80% trong số này được đặt liền kề với trạm y tế, giúp VĐV vừa tiếp nước, vừa nhận hỗ trợ kịp thời khi cần.

Nam runner tiếp nước trên đường chạy 42km VnExpress Marathon HCMC Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Để giảm tác động từ thời tiết nóng ẩm, VĐV có thể sử dụng khăn lạnh hoặc gel mát đặt ở cổ, gáy hay cổ tay để hạ nhiệt nhanh. Sau khi về đích, runner nên nghỉ ngơi trong bóng râm ít nhất 10-15 phút để cơ thể hạ nhiệt dần, thay vì dội nước trực tiếp lên đầu, dễ gây sốc nhiệt ngược.

Trang phục cũng là yếu tố cần được chú ý. Runner nên ưu tiên các loại quần áo nhẹ, thoáng và thấm hút mồ hôi tốt. Với những người chạy cự ly dài, việc chuẩn bị thêm mũ lưỡi trai hoặc kính chạy sẽ giúp giảm cảm giác chói và nóng khi cuộc đua kéo dài đến lúc trời sáng.

Theo Run Outside, VĐV nên dành ít nhất một tuần để cơ thể làm quen với điều kiện nhiệt độ cao trước khi tham gia các giải chạy trong môi trường nóng ẩm. Nếu sống ở vùng khí hậu mát hơn, runner có thể tập trên máy trong phòng ấm, mặc thêm lớp quần áo khi chạy ngoài trời hoặc sử dụng các phương pháp như tắm hơi, ngâm nước nóng sau buổi tập để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ.

Diễn ra ngày 22/3, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 được định vị là giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam. Ở lần tổ chức thứ tư, giải ghi nhận kỷ lục 13.000 runner trong và ngoài nước tham dự. Chạy qua những địa danh biểu tượng của TP HCM như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm hứa hẹn là trải nghiệm độc đáo, giúp runner bứt phá cả về thành tích lẫn tâm lý.

Hải Long