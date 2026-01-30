TP HCM muốn tăng hợp tác năng lượng với Azerbaijan

TP HCM muốn tăng hợp tác với Thủ đô Baku và các địa phương Azerbaijan trong các lĩnh vực năng lượng, logisitcs, hành lang Á - Âu.

Thông tin trên được nêu tại cuộc gặp giữa Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh với ông Tahir Budagov, Phó chủ tịch kiêm Chánh văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan mới, Chủ tịch Ủy ban Thống kê Quốc gia Azerbaijan ngày 30/1.

Đánh giá vai trò quan trọng của Azerbaijan trong hành lang Á - Âu và khu vực Nam Kavkaz, ông Minh bày tỏ mong muốn cùng nước này tạo cầu nối kinh tế.

Theo đó, thúc đẩy hợp tác hơn giữa TP HCM và thủ đô Baku - đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Vũng Tàu (cũ) từ 1980 - trong đào tạo nhân lực dầu khí, hóa dầu và mở rộng kết nối logistics. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của TP HCM.

Trong lịch sử, các kỹ sư dầu khí Azerbaijan từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển ngành năng lượng Việt Nam. Giai đoạn Liên Xô cũ, hơn 50.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại nước này.

Ông Tahir Budagov kỳ vọng gia tăng kết nối giữa các địa phương Azerbaijan, đặc biệt là Baku với TP HCM. Theo ông, TP HCM đang giữ vai trò then chốt, động lực tăng trưởng của Việt Nam, với kinh tế xanh và công nghệ mới phát triển mạnh.

Ông Tahir Budagov, Chủ tịch Ủy ban Thống kê Quốc gia Azerbaijan tại buổi làm việc với Thống kê TP HCM hôm 29/1. Ảnh Thống kê TP HCM

Trước đó, hôm 29/1, ông Tahir Budagov đã có chuyến thăm và làm việc tại Cơ quan Thống kê TP HCM nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực thống kê.

Trên cơ sở các số liệu thống kê, ông dự báo TP HCM sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng thời gian tới. Năm nay, Thành phố mục tiêu GRDP tăng trên 10%, GRDP đầu người 9.800 USD. Vào 2025, địa phương tăng trưởng 8,03% và 7,53% (gồm dầu khí), với GRDP bình quân đầu người 2025 là 8.755 USD

Hôm 26/1, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và Ủy ban Thống kê Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan đã ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, tập trung vào trao đổi chuyên môn, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về chuẩn mực thống kê, quản lý chất lượng và khai thác dữ liệu hành chính.

Viễn Thông