TP HCM đặt mục tiêu GRDP đầu người gần 10.000 USD

TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số vào 2026, đưa GRDP bình quân đầu người lên mức 9.800 USD, tương đương hơn 255 triệu đồng.

Đây là một trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 được UBND TP HCM đề cập tại Hội nghị tổng kết 2025, chiều 6/1.

So với GRDP bình quân đầu người 2025 là 8.755 USD, mục tiêu năm nay của TP HCM tăng 12%. Trong khi đó, so với GDP bình quân đầu người cả nước năm qua (5.026 USD) thì con số thành phố hướng đến cao gần gấp đôi.

GRDP bình quân đầu người là chỉ số phản ánh kết quả sản xuất tính bình quân đầu người trong một năm. Nó đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh giữa các địa phương.

Mục tiêu GRDP bình quân đầu người tại TP HCM năm nay tương ứng với tăng trưởng kinh tế địa phương đặt ra là trên 10%. Đây cũng là kịch bản cao nhất trong 3 mức tăng trưởng mà UBND TP HCM đề ra cho 2026, cùng với kịch bản cơ sở (8,5-9%) và phấn đấu (9,5%).

Năm 2025, đầu tàu kinh tế tăng trưởng 8,03% và 7,53% (gồm dầu khí).

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại hội nghị chiều 6/1. Ảnh: VPUB

Để đạt được mục tiêu 2026, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết địa phương tiếp tục tập trung 3 động lực tăng trưởng truyền thống gồm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Cùng với đó, thành phố phát triển 3 động lực mới: trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistic và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - số.

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung triển khai các công trình trọng điểm để thay đổi diện mạo đô thị và giải quyết cơ bản "3 điểm nghẽn" về ngập úng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ông Được yêu cầu các dự án hạ tầng chiến lược như mở rộng Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm và các tuyến Metro... phải được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

"Nếu làm tốt các công trình này, tiến độ đầu tư công sẽ vượt mức và góp phần cho sự tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới", ông nhận định.

Năm 2025, địa phương giải ngân vốn đầu tư công được hơn 89.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74% kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến khả năng giải ngân đến hết niên độ kế hoạch năm 2025, tức hết ngày 31/1 sẽ đạt 95% kế hoạch.

TP HCM sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Riêng kinh tế số đặt mục tiêu chiếm từ 30% GRDP.

Viễn Thông