Lý do phụ huynh Việt đưa rước con đi học là 'lãng phí thời gian'

Khi các con có thể tự đi học một cách an toàn, phụ huynh sẽ không phải tất tả đưa rước con mỗi ngày.

"Tôi có 3 đứa con và đưa đón trọn vẹn cả 3. Tất nhiên trong quá trình các con trưởng thành thì cũng phải chọn trường lớp để học tốt và thuận tiện đưa đón mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đến công việc.

Ví dụ, tôi chọn cho cháu lớn học ở Trưng Vương, cháu nhỏ học ở Thăng Long (Hà Nội). Vậy là sáng chở con lớn đến Trưng Vương, con nhỏ đến Thăng Long - Ngõ Trạm - rồi quay xe đi ăn sáng, sau đó đến văn phòng ở phố Phan Đình Phùng.

Chiều đến là vòng ngược lại, vì con nhỏ vào lớp muộn hơn, tan sớm hơn. Hợp lý tuy hơi vất vả nhưng yên tâm. Đến bây giờ con nhỏ lớp 12, tôi vẫn động viên cháu để tôi đưa đón tiếp cho đến đại học thì cháu có thể tự đi xe máy. Tất nhiên sẽ chọn trường đại học gần nhà hoặc tiện tuyến buýt để tự đi học".

Độc giả Pham Minh Hung chia sẻ lựa chọn cá nhân như trên, về việc đưa rước 3 con đi học mỗi ngày. Bình luận này được viết sau bài Nhiều phụ huynh Việt 'lãng phí' thời gian đưa rước con đi học. Bài viết trước, tác giả cho rằng sự không yên tâm khi có quá nhiều rủi ro trên đường, nếu con tự đi học, đã làm nhiều phụ huynh tốn thời gian đưa rước con.

Bài viết được nhiều độc giả VnExpress chia sẻ quan điểm khác nhau xung quanh câu chuyện đưa đón con đi học, xoay quanh việc đó là tình cảm gia đình, trách nhiệm hay sự bất tiện do hạ tầng giao thông và môi trường chưa đáp ứng.

Độc giả nickname ngouatkimhuong nhìn nhận vấn đề ở góc độ hạ tầng: "Ý tác giả bài viết là do hạ tầng còn kém nên phụ huynh mới không yên tâm để con đi học một mình, làm lãng phí thời gian không cần thiết và mệt mỏi cho phụ huynh.

Nếu hạ tầng tốt hơn thì các con có thể tự đi trong sự an toàn và phụ huynh không cần thiết phải đi đón. Hồi xưa, cha mẹ tôi được cha mẹ đưa đi học mấy buổi đầu lớp 1 cho biết trường lớp, mấy hôm sau là tôi tự đi".

Ở khía cạnh rèn luyện tính tự lập, độc giả Nguyen Hoa nói: "Tôi thấy nhiều người đưa đón con đến tạm văn phòng làm việc chờ giờ về. Với các công ty nhỏ tư nhân hoặc công sở thì may ra, chứ với công ty nước ngoài thì không có chuyện đó xảy ra.

Bạn đưa đón con bạn từ mẫu giáo đến khi vào đại học có thể tốt ở phương diện nào đó nếu tay lái bạn tốt, nhưng các con sẽ không tự lập, không học được gì trên con đường từ nhà đến trường.

Tôi, với ý kiến cá nhân và đã áp dụng, thì khi con tôi hết lớp 6 là tôi để con tự đi xe đạp. Tôi dạy cháu cách đi cơ bản trên đường và đi theo một thời gian ngắn. Ai rồi cũng phải tự lập, vậy nên phải rèn luyện từ từ. Không có chuyện bao bọc đến lớn rồi thả ra cái là bay được ngay mà không cần học bay".

Chỉ 30% phụ huynh cho biết con tự đến trường, khi trả lời câu hỏi 'Con của bạn đang đến trường bằng cách nào?" được khảo sát từ 19/8. Ảnh chụp màn hình

Độc giả Bảo An đặt vấn đề: "Đặt trường hợp bạn là chủ một doanh nghiệp, cứ đến 16h thì toàn bộ nhân viên phải đi đưa đón con, doanh nghiệp bạn có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh không?

Cần tiến tới việc đồng bộ giải pháp đưa đón học sinh bằng xe buýt và điều chỉnh giờ học phù hợp để phối hợp tốt với môi trường sản xuất, từ đó tăng thêm hiệu suất lao động".

Độc giả Nhật Lê nói: "Nếu xem việc đưa đón con là một 'tình cảm' thì tốt, cứ việc phát huy, không ai ngăn cản. Miễn là không bớt xén giờ làm cơ quan, không góp phần là một nhân tố làm ảnh hưởng gây nên tắc đường giờ cao điểm...

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm là tình cảm gia đình có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác như dành thời gian cùng con đọc sách, xem phim, vui chơi, tập thể dục... chứ không nhất thiết chỉ bằng việc đưa rước con đi học.

Nếu việc đưa rước đi học ấy được tối ưu hóa bằng những điều kiện tốt đẹp hơn như: nhà gần trường học, hệ thống giao thông công cộng phát triển tiện lợi, môi trường xã hội an ninh, an toàn, trong lành thì vẫn cứ tốt hơn bao giờ hết.

Khi đó, thời gian có thể dành để vun đắp những hành động thể hiện tình cảm thiết thực hơn.

Nếu có cơ sở hạ tầng giao thông tốt, một môi trường xã hội học tập tốt thì rõ ràng thay vì thời gian đưa đón con đến trường, bạn có thể tập yoga, tập thể dục buổi sáng, buổi chiều như bơi lội, chạy bộ nâng cao sức khỏe, hoặc làm thêm giờ, tăng ca không lo tất tả đưa đón con.

Không phải lo con đứng ngóng chờ rồi bị người lạ dụ đi đâu mất. Với bạn có thể dư thừa thời gian, nhưng với những người khác làm công sở, ca kíp theo đúng giờ giấc, thời gian còn là tiền bạc. Nếu đi làm muộn có khi còn bị kỷ luật, trừ lương. Không đưa rước con được còn phải thuê xe ôm, người quen thay mình đưa rước con rất vất vả".

Rộng hơn, độc giả truongpham1997 nhấn mạnh giải pháp hệ thống:

"Chúng ta vẫn thiếu một giải pháp mang tính hệ thống. Như ở Nhật sẽ có một lối đi để học sinh tự đi bộ tới trường, học sinh lớn hơn sẽ hướng dẫn học sinh nhỏ hơn.

Nhà trường đề xuất lối đi bộ cho học sinh lên phường, nếu chưa có lối đi bộ thì đề xuất xây dựng để đảm bảo học sinh có lối đi.

Khi có một giải pháp mang tính hệ thống thì sẽ toàn diện hơn. Chúng ta vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm, thành ra toàn những giải pháp không tối ưu".

Hữu Nghị tổng hợp