TP HCM lùi giờ vào học: 'Con tôi gà gật dậy lúc 5h30'

'Cháu phải dậy lúc 5h30 để vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi mất thêm 45 phút di chuyển đến trường'.

"Lùi giờ học là chính xác, khoảng 8h vào học càng tốt.

Năm học trước, 6h45 trường đóng cổng, con tôi phải dậy lúc 5h30, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau đó di chuyển từ nhà đến trường mất thêm 45 phút nữa, nên ngày nào bé dậy sớm đi học cũng ngủ gật, ảnh hưởng sức khỏe".

Độc giả MINH cho biết cổng trường đóng lúc 6h45 nên trẻ phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị đi học, đồng thời bày tỏ ủng hộ nhiều trường ở TP HCM lùi giờ vào lớp 15-30 phút.

Theo đó, học sinh nhiều trường THCS, THPT sẽ vào học từ 7h30 và 13h30, muộn hơn 15-30 phút so với năm học trước, do quy định chỉ học 7 tiết mỗi ngày.

"Tôi nghĩ thời gian vào lớp học khung giờ từ 7h30 đến 8h là ổn nhất, trẻ có thời gian dậy buổi sáng để ăn sáng soạn bài và di chuyển đến trường. Trẻ thiếu ngủ rất không tốt cho phát triển thể chất và chiều cao". Độc giả Nguyen Phi Vu bình luận.

Tỷ lệ độc giả ủng hộ giờ vào lớp muộn chiếm áp đảo trong khảo sát của VnExpress. Ảnh chụp màn hình

Độc giả nickname Dân Đen bày tỏ: "Ở Việt Nam, phần nhiều người lớn vào làm việc lúc 8h, số vào làm 8h30-9h không nhiều, vì vậy học sinh vào học lúc 7h30 là hợp lý.

Khí hậu nước ta, chỉ mấy tháng mùa đông ở miền Trung và Bắc mới lạnh, còn đa phần là nắng nóng nên đi học muộn quá cũng nắng nóng.

Tuy nhiên quy định học 7 tiết một ngày rất khó, vì con tôi học cấp ba, cháu học bán trú nhưng lịch học cả tuần đều học kín 8 tiết một ngày; bây giờ quy định học 7 tiết thì có vẻ hơi căng cho nhà trường khi sắp lịch học để dạy hết chương trình của sách giáo khoa".

Trước đây, trường THCS, THPT được dạy tối đa 8 tiết mỗi ngày. Học sinh vào lớp lúc 7h-7h15, chiều từ 13h-13h15 để tan trường khoảng 16h trở đi, phù hợp với điều kiện đưa đón của đa số phụ huynh. Từ năm học mới, thời lượng dạy học mỗi ngày tối đa 7 tiết, theo quy định của Bộ. Do đó, các trường đẩy giờ vào lớp muộn hơn để bảm bảo học sinh vẫn tan trường khoảng 16h.

Độc giả Thịnh nói: "Đáng lẽ phải cho học sinh về lúc 17h, vì 16h rất nhiều phụ huynh còn đang ở công ty, thời gian tan làm thì sớm nhất là 17h tới 18h. Cho học sinh chờ 30-60 phút tại trường để ba mẹ đến rước".

Hữu Nghị tổng hợp