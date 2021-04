TP HCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất

HĐND TP HCM nhất trí giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 do ảnh hưởng Covid-19, dù giá đất trên địa bàn tăng so với năm trước.

Quyết định trên được HĐND TP HCM khoá IX thông qua tại kỳ họp 25 sáng 22/4, sau khi Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 như Quyết định 3/2020 của UBND thành phố; đồng thời cập nhập bổ sung một số điều mới cho phù hợp.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan trình bày tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất sáng 22/4. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo ông Hoan, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và cuộc sống người dân. Nếu điều chỉnh tăng giá đất sẽ gây khó khăn thêm cho người sử dụng đất và tình hình an sinh xã hội. Đồng thời, Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức nên sẽ điều chỉnh TP Thủ Đức vào khu vực 2.

Với việc giữ nguyên, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 ở TP HCM cao nhất là 2,5 lần so với bảng giá đất do UBND thành phố ban hành áp dụng cho giá đất kinh doanh thương mại dịch vụ ở khu vực 1. Hệ số thấp nhất là 1,5 lần so bảng giá đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân áp dụng hệ số 1,5 lần cho tất cả khu vực.

Theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2025 được UBND TP HCM ban hành, giá cao nhất ở các tuyến đường Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Lợi (quận 1) với mức 162 triệu đồng mỗi m2 (giá thị trường ở các tuyến đường này hiện khoảng 800 triệu đồng mỗi m2); giá thấp nhất là 1,5 triệu đồng mỗi m2;

Giá đất thương mại dịch vụ bằng 80% giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ bằng 60% giá đất ở; giá đất cao nhất của loại đất nông nghiệp trồng lúa và cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản là 205.000 đồng/m2; loại đất trồng cây lâu năm là 300.000 đồng/m2...

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, sáng 22/4. Ảnh: Quỳnh Trần.

Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh quy định, được dùng để tính giá đất. Mỗi năm hệ số này sẽ thay đổi phù hợp điều kiện phát triển địa phương. Người được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng ngoài hạn mức sẽ phải đóng tiền theo hệ số điều chỉnh hàng năm. Đất được thu hồi hoặc tính tiền sử dụng đất của doanh nghiệp làm dự án sẽ được thẩm định giá với từng trường hợp.

Hữu Công