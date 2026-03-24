TP HCM khởi công đại tu sân Thống Nhất

Sân vận động Thống Nhất được nâng cấp toàn diện khán đài, mặt sân và hạ tầng, với tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp sau nhiều thập kỷ khai thác của công trình thể thao lâu đời bậc nhất thành phố.

Hiện nhiều hạng mục của sân vận động Thống Nhất (quận 10 cũ) đã hư hỏng nghiêm trọng. Khán đài B phải ngưng hoạt động từ năm 2023; hệ thống phòng chức năng, khu nội trú vận động viên và khu vệ sinh không còn đảm bảo an toàn, công năng.

Phối cảnh sân vận động Thống Nhất sau khi cải tạo. Ảnh: BQL dự án

Theo thiết kế, dự án là công trình dân dụng cấp II, gồm xây mới các khán đài B, C1, D1. Trong đó, khán đài B có một tầng hầm, ba tầng nổi với hai sàn khán đài, tổng diện tích hơn 20.300 m2, bố trí gần 9.800 ghế.

Các khán đài hiện hữu cũng được cải tạo, gồm khán đài A (4.268 ghế), C (1.894 ghế), D (1.805 ghế). Sau nâng cấp, tổng sức chứa toàn sân đạt khoảng 17.750 chỗ.

Dự án đồng thời thay mới toàn bộ mặt cỏ, đường chạy điền kinh đạt chuẩn quốc tế; cải tạo cổng, tường rào, cảnh quan; nâng cấp hệ thống kỹ thuật (M&E), điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và hệ thống điện nhẹ thông minh.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong thời gian thi công, các trận đấu của các đội TP HCM tại V-League và giải hạng Nhất sẽ tạm chuyển sang sân vận động Gò Đậu (Bình Dương cũ).

Thiết bị máy móc trong lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất sáng 24/3. Ảnh: Thanh Nhàn

Sân Thống Nhất được xây dựng từ năm 1929, khánh thành năm 1931, từng mang tên Renault và Cộng Hòa trước khi đổi thành Thống Nhất từ năm 1975. Công trình có sức chứa gần 20.000 chỗ, là biểu tượng của bóng đá và điền kinh TP HCM.

Trong bối cảnh đô thị hơn 14 triệu dân nhưng thiếu công trình thể thao quy mô lớn, việc nâng cấp sân Thống Nhất được xem là giải pháp cấp thiết trước mắt. Về dài hạn, thành phố đang triển khai Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao tầm cỡ quốc tế.

Đức Đồng