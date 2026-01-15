TP HCM xây khu liên hợp thể thao có sân 70.000 chỗ

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, động thổ sáng 15/1, kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao - văn hóa tầm cỡ quốc tế.

Dự án xây dựng tại phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ), diện tích hơn 186 ha. Hạng mục lớn nhất là sân vận động trung tâm rộng 24 ha, sức chứa khoảng 70.000 chỗ, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức SEA Games và ASIAD.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: Sun Group

Sân vận động có tổng mức đầu tư ước khoảng 35.000 tỷ đồng, thiết kế mái che cách âm, điều hòa nhiệt độ, khả năng đóng mở tự động. Công trình có thể linh hoạt chuyển đổi từ thi đấu thể thao sang tổ chức đại nhạc hội, sự kiện giải trí quy mô lớn.

Dự án còn có nhà thi đấu, biểu diễn đa năng khoảng 18.000 chỗ; các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp. Khu dịch vụ – công cộng gồm quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm, khu cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Hạ Giang

Khu liên hợp được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Nhà đầu tư đề xuất thực hiện là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (Tập đoàn Sun Group). Dự án dự kiến triển khai trong khoảng 8 năm, song nhà đầu tư cho biết đang phối hợp với thành phố để rút ngắn thời gian còn khoảng 5 năm.

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà, đây là một trong bốn dự án hạ tầng trọng điểm được động thổ, khởi công dịp này, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án không chỉ phục vụ thể thao mà còn là tổ hợp đa chức năng về văn hóa, dịch vụ và không gian công cộng, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Hiện trạng nơi xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, gần cầu Rạch Chiếc. Ảnh: Hạ Giang

Khi hoàn thành, khu liên hợp được kỳ vọng trở thành trung tâm thể dục – thể thao cấp vùng và quốc gia, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện lớn như SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu rèn luyện, vui chơi, du lịch của người dân.

Khu liên hợp Rạch Chiếc được quy hoạch từ năm 1994, nằm ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, giáp các trục giao thông lớn như đại lộ Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp và cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, nhưng chậm triển khai hơn 30 năm do thiếu vốn và vướng cơ chế đầu tư.

Sau sáp nhập, TP HCM có diện tích hơn 6.772 km2, dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị. Tuy nhiên, thành phố chưa có khu liên hợp thể thao xứng tầm. Sân Thống Nhất gần 100 năm tuổi đã xuống cấp; khu thể thao Phú Thọ quy mô nhỏ; các sân vận động ở Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thể thao của đô thị lớn nhất nước.

Phối cảnh khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc sắp triển khai Video phối cảnh khu thể thao lớn nhất TP HCM.

Giang Anh