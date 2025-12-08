TP HCM giao Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ

VinSpeed - công ty thuộc Vingroup, được chấp thuận làm nhà đầu tư tuyến metro tốc độ cao từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ (54 km), dự kiến động thổ ngày 19/12.

Theo quyết định của UBND thành phố, VinSpeed là đơn vị đề xuất và sẽ triển khai dự án metro Bến Thành - Cần Giờ sau khi các sở ngành thẩm định. Tổng mức đầu tư hơn 102.430 tỷ đồng, chưa gồm gần 13.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả.

Đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án thực hiện theo hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), vốn do Vingroup tự đầu tư và huy động theo quy định. Công trình dự kiến động thổ ngày 19/12 và hoàn thành năm 2028. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm năng lực tài chính, tiến độ.

Tuyến metro dài 54 km, điểm đầu ở Công viên 23/9 và điểm cuối tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Giai đoạn một có hai ga (Bến Thành, Cần Giờ) và một depot rộng 39 ha. Giai đoạn sau sẽ bổ sung bốn ga: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh.

Tuyến được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/h. Khi khai thác sẽ có 6 đoàn tàu hoạt động và một tàu dự phòng, thời gian đi toàn tuyến khoảng 20 phút.

Hướng tuyến dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trước đó, ngày 5/12, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương đầu tư, yêu cầu rà soát quy trình, tăng giám sát để bảo đảm khả thi và tiến độ. Đây được xem là dự án chiến lược, tạo trục kết nối mới giữa trung tâm và huyện biển, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và kinh tế vùng.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, rộng hơn 71.300 ha, 70% là rừng ngập mặn; hiện kết nối chủ yếu qua phà Bình Khánh. Ngoài tuyến metro, Vingroup cũng đang nghiên cứu đường vượt biển sang Vũng Tàu trị giá hơn 104.000 tỷ đồng; dự án cầu Cần Giờ cũng được nhiều doanh nghiệp đề xuất đầu tư.

Giang Anh