TP HCM dự kiến có hơn 3.600 xe buýt điện năm 2030

Mạng lưới buýt TP HCM năm 2030 sẽ chuyển toàn bộ sang điện, năng lượng xanh với hơn 3.600 xe trên gần 300 tuyến, thay thế hoàn toàn ôtô chạy dầu diesel, CNG.

Thông tin được UBND TP HCM nêu trong tờ trình xin chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về lộ trình, chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt điện, năng lượng xanh trên địa bàn.

Hiện, hệ thống buýt ở TP HCM sau khi sáp nhập có 176 tuyến, gần 2.400 xe, trong đó 627 ôtô điện (26%), 451 xe buýt CNG (18%), còn lại chạy dầu diesel. Mạng lưới này đến năm 2030 dự kiến tăng lên 297 tuyến với hơn 3.600 xe, toàn bộ vận hành bằng điện, năng lượng xanh. Trong đó, gần 1.500 xe sẽ được đầu tư mới song song với thay thế toàn bộ ôtô đang chạy dầu diesel, kể cả CNG do không còn đáp ứng tiêu chí năng lượng sạch.

Xe buýt điện hoạt động ở TP HCM. Ành: Giang Anh

Phân tích tính khả thi về hạ tầng trong lộ trình chuyển đổi, chính quyền thành phố cho biết trên địa bàn hiện có 5 trạm sạc buýt điện với 56 trụ, đáp ứng nhu cầu của 627 xe đang hoạt động. Sắp tới, thành phố sẽ xã hội hóa đầu tư trạm sạc tại 19 bến xe buýt ở khu vực TP HCM (cũ), 15 bến tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp nhà nước cũng dự kiến đầu tư thêm 10 trạm sạc giai đoạn 2025-2027. Khi hoàn thành, toàn hệ thống có 393 trụ sạc nhanh, có thể phục vụ hơn 5.500 xe sạc mỗi ngày.

Nhằm thu hút các đơn vị vận tải tham gia đầu tư hệ thống buýt trong lộ trình chuyển đổi, TP HCM dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp vay tối đa 85% vốn đầu tư xe (không quá 300 tỷ đồng mỗi dự án), lãi suất 3% trong 7 năm. Với hạ tầng trạm sạc, nhà đầu tư phần xây dựng được hỗ trợ 70% và công nghệ, thiết bị 85% (không quá 200 tỷ đồng mỗi dự án)...

Lộ trình và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt điện ở TP HCM thuộc giai đoạn một của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn. Với mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ xe buýt vận hành bằng điện và năng lượng xanh, thành phố đặt kế hoạch sớm hơn 20 năm so với yêu cầu của Chính phủ.

Giai đoạn hai của đề án nêu trên sẽ mở rộng sang các loại xe khác. Theo lộ trình dự kiến, TP HCM sẽ thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu trung tâm, Cần Giờ và Côn Đảo, từng bước hạn chế xe chạy xăng dầu không đạt chuẩn ra vào các khu vực này. Chính sách dự kiến áp dụng từ năm 2026, trước mắt với xe máy kinh doanh dịch vụ và ôtô thương mại.

Giang Anh