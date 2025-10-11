TP HCM tồn đọng gần 100 xe buýt mới khi chuyển đổi sang ôtô điện

Gần 100 xe buýt CNG mới trị giá 2-3 tỷ đồng mỗi chiếc bị tồn kho từ năm 2018 do không còn phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang phương tiện điện, năng lượng xanh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP HCM, số xe trên thuộc sở hữu của Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (Samco), đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Nguyên nhân dẫn tới việc tồn kho do nhiều yếu tố như: thiếu trạm cung cấp nhiên liệu CNG, cung vượt cầu và thay đổi kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Buýt CNG chở khách ở TP HCM. Ảnh: Giang Anh

Trong khi đó, theo chương trình hành động thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện mà Thủ tướng đã phê duyệt, từ năm 2025, toàn bộ xe buýt thay thế hoặc đầu tư mới phải sử dụng điện và năng lượng xanh. Xe dùng khí nén thiên nhiên (CNG) chỉ được xem là phương tiện thân thiện môi trường, chưa thuộc nhóm nhiên liệu xanh. Vì vậy, Sở cho rằng Samco cần sớm xây dựng phương án kinh doanh mới phù hợp xu thế chuyển đổi.

Trước đây, TP HCM từng khuyến khích phát triển xe buýt CNG vì ưu điểm phát thải thấp hơn xe chạy dầu diesel. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp khó khăn do chi phí đầu tư cao, hạ tầng trạm nạp hạn chế và mức trợ giá chưa phù hợp. Hiện thành phố có khoảng 500 xe buýt CNG đang hoạt động, ngoài gần 100 xe mới bị tồn kho.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM hiện có 164 tuyến buýt với khoảng 2.342 xe, trong đó hơn 600 xe là buýt điện. Theo lộ trình, đến năm 2030 toàn bộ xe buýt trên địa bàn sẽ chuyển sang sử dụng điện và năng lượng xanh. Mạng lưới buýt cũng sẽ được mở rộng với hơn 3.300 xe điện, gồm hơn 2.200 xe trên các tuyến hiện hữu và hơn 1.100 xe ở các tuyến mới.

Giang Anh