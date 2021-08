TP HCM đông xe trước thời điểm tăng cường giãn cách

Tại một chốt kiểm soát gần ngã tư Phú Nhuận, gần chục cảnh sát lần lượt kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Do lượng xe đông đúc nên điểm này đã xảy ra ùn ứ. Một cảnh sát tại chốt cho biết, từ trưa lượng xe qua chốt đông nhiều lần so với mọi ngày song hầu hết đều có lý do chính đáng.

Theo Công an TP HCM, thời gian qua mỗi ngày gần một triệu lượt người ra đường; một số ngành nghề được hoạt động từ ngày 16/8 nên mật độ xe tăng khi thực hiện Chỉ thị 16. Theo ghi nhận, nhiều người ra đường chiều nay chủ yếu đi mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm.