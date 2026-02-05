TP HCM có Trung tâm Tài chính Hàng không

Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, vừa thành lập, huy động được 6,1 tỷ USD.

Là chương trình trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC), Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAFH) được Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công bố thành lập hôm 3/2, tại Singapore Airshow 2026.

AAFH cung cấp ưu đãi chuyên biệt cho tài chính hàng không, dựa trên khung pháp lý của Trung tâm tài chính quốc tế, gồm: chính sách thuế, phí cạnh tranh, cơ chế tự do hóa dòng vốn, ngoại hối, thanh toán đa tiền tệ và chuyển vốn xuyên biên giới linh hoạt cùng khung pháp lý chuẩn mực quốc tế.

Các giải pháp tại AAFH tích hợp theo mô hình "một điểm đến - đa dịch vụ", kết nối đồng bộ giữa tài chính - sân bay - thương mại tự do - MRO (bảo trì, sửa chữa, vận hành) - đào tạo -logistics, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi giá trị hàng không.

Dự kiến đến 2035, AAFH thu hút và đạt quy mô giao dịch khoảng 50 tỷ USD. Ông Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch VIFC-HCM cho biết việc ra mắt Trung tâm này là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn xây dựng VIFC trở thành nền tảng tài chính quốc tế hiện đại, mở và đáng tin cậy.

Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương ngày 3/2. Ảnh: VIFC-HCMC

AAFH có Vietjet là thành viên sáng lập - hãng hàng không đang đặt mua gần 600 tàu bay và nhu cầu tài chính dài hạn lớn. "Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc tái định hình cách dòng vốn toàn cầu gắn kết với sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế Việt Nam cũng như khu vực", TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hội đồng quản trị Vietjet, nhận định.

Ngay sau công bố thành lập, AAFH ghi nhận hơn 6,1 tỷ USD huy động và giao dịch, thông qua loạt thỏa thuận giữa Vietjet và các đối tác quốc tế. Trong đó, Vietjet và Pratt & Whitney thuộc tập đoàn RTX ký thỏa thuận đặt hàng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR. Hãng cũng ký những thỏa thuận tài chính tàu bay với Pacific Investment Management Company.

Cũng dịp này, Airbus và Boeing nhận chứng nhận tư cách Thành viên Chiến lược Danh dự VIFC-HCM. Hai tập đoàn này có quyền đề nghị được công nhận là thành viên của trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam mà không cần làm thủ tục đăng ký theo đặc thù trong Nghị quyết 222.

Ông Paul Meijier, Phó chủ tịch điều hành Airbus, đánh giá cao vai trò Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương trong tạo lập nền tảng kết nối giữa nhu cầu phát triển đội tàu bay thế hệ mới và hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

"Việc tham gia với vai trò Thành viên Chiến lược Danh dự của VIFC HCMC tiến đến việc tham gia chính thức thể hiện cam kết dài hạn của Airbus trong việc đồng hành cùng các giải pháp tài chính sáng tạo, hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành hàng không, góp phần làm đa dạng hệ sinh thái VIFC HCMC", ông nói.

