Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM có 4 nhóm sản phẩm cạnh tranh

Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM dự kiến 4 nhóm sản phẩm chính gồm thị trường vốn quốc tế, tài chính thương mại, fintech và dịch vụ ngách.

Theo dự thảo đề án Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC), 4 nhóm sản phẩm trụ cột gồm: thị trường vốn quốc tế, dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế, ngân hàng số và Fintech, các sản phẩm dịch vụ tài chính mới phục vụ các thị trường ngách.

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chủ trì đề án này, tư vấn bởi Boston Consulting Group (BCG). Việc lựa chọn 4 nhóm sản phẩm dựa trên định hướng của Chính phủ, cũng như đánh giá các lợi thế, năng lực của TP HCM và khách hàng tiềm năng.

Dự kiến 12-18 tháng tới, VIFC-HCMC tập trung phát triển một số sản phẩm cụ thể từng nhóm. Ví dụ, thị trường vốn quốc tế ưu tiên phát triển trái phiếu doanh nghiệp và địa phương, hoạt động IPO, dịch vụ chuyên ngành hỗ trợ.

Nhóm tài chính cho thương mại quốc tế khuyến khích tín dụng thương mại và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, nhóm sản phẩm ngân hàng số hướng đến giải pháp Fintech, sandbox tài sản số, thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin/crypto. Ở thị trường ngách, bước đầu nhắm đến giao dịch hàng hóa nông sản, tín chỉ carbon.

Tòa nhà Saigon Marina IFC thuộc phạm vi VIFC-HCMC vào tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại hội thảo "Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM" do Viện nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) tổ chức chiều 28/1, ông Ginolin, Giám đốc điều hành BCG Việt Nam "đặc biệt khuyến nghị" phát triển thị trường vốn nợ và vốn cổ phần quốc tế.

Bởi theo ông, về lý thuyết, doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận thị trường vốn quốc tế nhưng vẫn tồn tại rào cản về chi phí và khâu trung gian. Vì vậy, nhóm sản phẩm này sẽ tạo thuận lợi hơn cho họ, thiết thực cho nền kinh tế Việt Nam.

Chuyên gia hãng tư vấn Mỹ cũng ủng hộ VIFC-HCMC xem sản phẩm tài chính phục vụ thương mại quốc tế là chủ lực, vì phù hợp xu hướng dịch chuyển thương mại toàn cầu, với ASEAN là đối tác hưởng lợi. Ngoài ra, nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, chi phí cạnh tranh mang đến triển vọng cho Fintech.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển VIFC-HCMC đồng tình với 4 nhóm sản phẩm chủ lực và đề xuất phân loại sản phẩm có thể làm ngay và cần lộ trình.

Trước mắt, các dịch vụ tài chính truyền thống như ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, hiện có thể quy tụ sớm về Trung tâm tài chính. Cần thiết cần phát triển thêm quỹ đầu tư mạo hiểm, tài chính xanh. Trong khi, một số sản phẩm mới, đột phá và cần lộ trình có thể kể đến như tài trợ vốn cho chuỗi cung ứng và khu thương mại tự do, phái sinh hàng hóa, sàn giao dịch vàng.

Bà Nguyễn Huyền Dịu, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam góp ý 4 nhóm sản phẩm của VIFC-HCMC cần bám sát Nghị quyết 222 của Quốc hội về chính sách đặc thù và 8 Nghị định của Chính phủ.

Ví dụ, sử dụng stablecoin chuyển tiền kiều hối hay thanh toán du lịch là chưa có cơ sở pháp lý, nguy cơ vượt khung Nghị quyết 22. Pháp luật Việt Nam không thừa nhận stablecoin là phương tiện thanh toán nên cần đề xuất ở góc độ tài sản mã hóa.

Một số doanh nghiệp bày tỏ nguyện vọng tham gia vào các nhóm sản phẩm đang được VIFC-HCMC hoạch định. Ông Vũ Quốc Anh, Giám đốc điều hành Galaxy Pay thuộc Sovico Group cho biết đơn vị đang thành lập Fintech Hub trong tòa nhà Saigon Marina IFC, thuộc phạm vi của VIFC-HCMC. Trung tâm này có vai trò thu hút các dự án tài chính công nghệ và quỹ đầu tư.

Ông Hoàng Đức Trung, Phó tổng giám đốc VinaCapital, đề xuất thành lập Công ty đầu tư mạo hiểm TP HCM theo hình thức Nhà nước nắm 40% vốn để giữ vai trò dẫn dắt và 60% vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân. Ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Gemadept đề xuất lập Trung tâm Tài chính Hàng hải TP HCM liên kết với VIFC-HCMC.

TP HCM đang xếp hạng 95 trên 120 thành phố trong Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. Địa phương đặt mục tiêu vào top 75 năm 2035 và top 50 năm 2045, theo PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết đang đẩy nhanh hoàn thiện quy chế hoạt động của IFC, áp dụng chung cho cả TP HCM và Đà Nẵng. Song song, hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển VIFC-HCMC.

