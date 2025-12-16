TP HCM có thêm bến xe buýt 14.000 m2

Bến Lê Minh Xuân ở Bình Lợi (Bình Chánh cũ), rộng 14.000 m2, vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, khai thác từ ngày 16/12, góp phần bổ sung chỗ đậu cho xe buýt trên địa bàn.

Bến nằm trong khu đất giáp đường Võ Hữu Lợi, đối diện cầu Cống 4 Kênh B, có thể tiếp nhận cùng lúc 51 xe buýt. Công trình được đầu tư đồng bộ với bãi đỗ, đường nội bộ, khu vực đón - trả khách, cùng các hạng mục phục vụ vận hành và tiện ích cho hành khách như: nhà quản lý - điều hành, phòng chờ, khu bán vé, căn tin, y tế, nhà vệ sinh, hệ thống điện - nước và phòng cháy chữa cháy.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM), giai đoạn đầu bến Lê Minh Xuân kết nối các tuyến xe buýt số 22, 61 và 73, với khoảng 38 xe hoạt động mỗi ngày. Thời gian tới, bến sẽ tiếp tục bổ sung thêm tuyến, hướng đến trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng của mạng lưới giao thông công cộng khu vực phía tây.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân rộng 14.000 m2 khai thác từ ngày 16/12. Ảnh: Hạ Giang

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM hiện có 47 bến bãi phục vụ xe buýt, gồm các bến độc lập và bến bố trí trong các bến ôtô khách liên tỉnh. Trong đó, TP HCM (cũ) có 40 bến với tổng diện tích hơn 38 ha; Bình Dương (cũ) có 4 bến, khoảng 2,8 ha; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 3 bến, gần 2 ha.

Hiện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng quản lý, khai thác 21 bến bãi xe buýt, trong đó có hai bến mới được đầu tư xây dựng. Ngoài bến Lê Minh Xuân vừa đưa vào sử dụng, hồi tháng 8 đơn vị đã vận hành bến xe buýt Hóc Môn, góp phần tăng năng lực đậu đỗ và hỗ trợ tái cấu trúc mạng lưới xe buýt thành phố.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết với quy mô hiện nay, hệ thống bến bãi mới đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Việc đưa bến Lê Minh Xuân vào khai thác không chỉ bổ sung hạ tầng mà còn tạo điều kiện tổ chức luồng tuyến xe buýt hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

TP HCM hiện có 176 tuyến xe buýt với gần 2.400 phương tiện, gồm cả tuyến trợ giá và không trợ giá. Trong 9 tháng đầu năm 2025, hệ thống xe buýt đã phục vụ khoảng 66,5 triệu lượt khách, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Để thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP HCM đang đề xuất đa dạng hóa hình thức mua vé và điều chỉnh giá vé xe buýt. Ngoài vé lượt, hành khách dự kiến có thêm lựa chọn vé một ngày, ba ngày và vé tháng không giới hạn số lượt. Thành phố cũng nghiên cứu bổ sung vé dùng chung cho xe buýt - metro, giúp thuận tiện khi kết nối nhiều phương thức vận tải và giảm chi phí đi lại.

Giang Anh